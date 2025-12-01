Viaje gratis y dinero en efectivo: la polémica "promoción" por el Cyber Monday del Gobierno de EE.UU.

En medio de las ofertas, el DHS ofrece la posibilidad de un regreso gratis a los países de los inmigrantes además de mil dólares.

Con una temática particular, al mejor estilo infomercial de los 90’ y en formato VHS, junto a música retro, el DHS ofreció esta oportunidad a través de su cuenta oficial de X.

La promoción para autodeportarse de Estados Unidos Promoción para autodeportarse X (@DHSgov) En este video se puede escuchar una voz que ofrece esta promoción: "¿Es usted un inmigrante ilegal en los Estados Unidos? ¿Está buscando el regalo perfecto para darle a su familia en estas fiestas? Entonces el DHS tiene el mejor trato festivo su vida", comienza anunciando el presentador.

Junto a la canción “Last Christmas”, de Wham!, por la cercanía con las fiestas, la voz en off continúa comentando: "Es la aplicación de CBP Home. Es gratis, es rápida. Sólo descargue la aplicación la CBP Home y complete su información. Nosotros nos encargaremos de los arreglos de viaje y, una vez que llegue a su hogar, recibirá un depósito de 1000 dólares".

A partir de este anuncio, el DHS invita a los inmigrantes ilegales a irse de Estados Unidos y “sumarse a los más de dos millones de inmigrantes ilegales que ya se fueron. Descargue la aplicación de CBP Home hoy y esté en casa para las fiestas”, expresa la insólita promoción.