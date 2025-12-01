Viaje gratis y dinero en efectivo: la polémica "promoción" por el Cyber Monday del Gobierno de EE.UU.
En medio de las ofertas, el DHS ofrece la posibilidad de un regreso gratis a los países de los inmigrantes además de mil dólares.
En el marco del Cyber Monday, este lunes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ofreció una insólita promoción: un viaje de regreso gratis para todos los inmigrantes ilegales que residan en el país, junto a mil dólares de regalo por autodeportarse.
Con una temática particular, al mejor estilo infomercial de los 90’ y en formato VHS, junto a música retro, el DHS ofreció esta oportunidad a través de su cuenta oficial de X.
Te Podría Interesar
La promoción para autodeportarse de Estados Unidos
En este video se puede escuchar una voz que ofrece esta promoción: "¿Es usted un inmigrante ilegal en los Estados Unidos? ¿Está buscando el regalo perfecto para darle a su familia en estas fiestas? Entonces el DHS tiene el mejor trato festivo su vida", comienza anunciando el presentador.
Junto a la canción “Last Christmas”, de Wham!, por la cercanía con las fiestas, la voz en off continúa comentando: "Es la aplicación de CBP Home. Es gratis, es rápida. Sólo descargue la aplicación la CBP Home y complete su información. Nosotros nos encargaremos de los arreglos de viaje y, una vez que llegue a su hogar, recibirá un depósito de 1000 dólares".
A partir de este anuncio, el DHS invita a los inmigrantes ilegales a irse de Estados Unidos y “sumarse a los más de dos millones de inmigrantes ilegales que ya se fueron. Descargue la aplicación de CBP Home hoy y esté en casa para las fiestas”, expresa la insólita promoción.
Más tarde, compartieron información adicional sobre esta oferta de Cyber Monday: "El Departamento de Seguridad Nacional ha anunciado una oportunidad histórica para que los inmigrantes ilegales reciban viajes gratuitos, perdón de cualquier multa por no salir y un bono de salida de $1,000 para facilitar el viaje de regreso a su país de origen u otro país donde tengan estatus legal, a través de la aplicación móvil CBP Home".