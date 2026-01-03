Venezuela y EE.UU., dos décadas de tensión: los hitos que llevaron al quiebre definitivo

Durante gran parte del siglo XX, Venezuela y Estados Unidos mantuvieron una relación estratégica marcada por la cooperación política, económica y energética. Ese vínculo comenzó a deteriorarse de manera sostenida con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, cuando Caracas impulsó un giro ideológico y una política exterior abiertamente crítica de Washington.

La tensión se profundizó tras la muerte de Chávez y el ascenso de Nicolás Maduro , especialmente a partir de sanciones económicas, acusaciones de violaciones a los derechos humanos y denuncias de narcotráfico contra funcionarios del Gobierno venezolano. A lo largo de los años, ambos países alternaron períodos de distensión con etapas de fuerte confrontación diplomática y militar.

El quiebre se agravó aún más luego de las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio de 2024, cuyos resultados fueron ampliamente cuestionados por la oposición y por buena parte de la comunidad internacional, lo que llevó a Estados Unidos a reactivar sanciones y endurecer su postura frente al Ejecutivo de Maduro.

Uno de los primeros episodios clave se produjo en 2005, cuando Caracas suspendió el acuerdo bilateral para la lucha contra el narcotráfico al acusar a la DEA de espionaje. Un año después, en 2006, Venezuela expulsó al agregado naval estadounidense John Correa, lo que derivó en una respuesta similar por parte de Washington.

Aunque en 2009 ambos países restablecieron relaciones diplomáticas, el vínculo volvió a tensarse rápidamente. En 2015, Maduro ordenó reducir drásticamente el personal de la embajada estadounidense y el entonces presidente Barack Obama declaró una “emergencia nacional” por la situación en Venezuela, imponiendo sanciones a funcionarios del chavismo.

Ruptura diplomática entre Venezuela y Estados Unidos

El punto de inflexión llegó en 2019, cuando Estados Unidos calificó de “ilegítima” la asunción de Maduro y reconoció a Juan Guaidó como presidente interino. Caracas respondió con la ruptura formal de relaciones diplomáticas, mientras Washington avanzó con sanciones contra Petróleos de Venezuela (PDVSA) y un bloqueo total de los bienes estatales venezolanos en territorio estadounidense.

En los años siguientes, la presión se incrementó con cargos por narcotráfico contra Maduro, recompensas millonarias por su captura y acciones judiciales contra presuntos testaferros del chavismo. En paralelo, hubo intentos de acercamiento, como el canje de presos en 2022 y el alivio temporal de sanciones durante la presidencia de Joe Biden.

Escalada final y confrontación abierta

La reelección de Donald Trump en 2025 marcó una nueva escalada. Estados Unidos impuso sanciones más duras al petróleo y gas venezolanos, designó como organización terrorista al denominado Cartel de los Soles y desplegó fuerzas militares en el Caribe. A lo largo de ese año se sucedieron decomisos de petroleros, ataques a presuntas narcolanchas y nuevas restricciones económicas.

Donald Trump Donald Trump, clave en el desenlace de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos. EFE

La tensión alcanzó su punto máximo entre fines de 2025 y comienzos de 2026, con autorizaciones para operaciones encubiertas, bloqueos totales al transporte de crudo venezolano y ataques selectivos vinculados a la lucha contra el narcotráfico. El 3 de enero de 2026, Estados Unidos llevó a cabo un ataque contra Venezuela y anunció la detención de Nicolás Maduro y de su esposa, un hecho que selló la ruptura definitiva entre Caracas y Washington.