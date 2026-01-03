Venezuela y EE.UU., dos décadas de tensión: los hitos que llevaron al quiebre definitivo
Elecciones cuestionadas, sanciones y despliegue militar: la secuencia que llevó al quiebre bilateral entre Venezuela y Estados Unidos.
Durante gran parte del siglo XX, Venezuela y Estados Unidos mantuvieron una relación estratégica marcada por la cooperación política, económica y energética. Ese vínculo comenzó a deteriorarse de manera sostenida con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, cuando Caracas impulsó un giro ideológico y una política exterior abiertamente crítica de Washington.
La tensión se profundizó tras la muerte de Chávez y el ascenso de Nicolás Maduro, especialmente a partir de sanciones económicas, acusaciones de violaciones a los derechos humanos y denuncias de narcotráfico contra funcionarios del Gobierno venezolano. A lo largo de los años, ambos países alternaron períodos de distensión con etapas de fuerte confrontación diplomática y militar.
El quiebre se agravó aún más luego de las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio de 2024, cuyos resultados fueron ampliamente cuestionados por la oposición y por buena parte de la comunidad internacional, lo que llevó a Estados Unidos a reactivar sanciones y endurecer su postura frente al Ejecutivo de Maduro.
Primeros quiebres y sanciones iniciales
Uno de los primeros episodios clave se produjo en 2005, cuando Caracas suspendió el acuerdo bilateral para la lucha contra el narcotráfico al acusar a la DEA de espionaje. Un año después, en 2006, Venezuela expulsó al agregado naval estadounidense John Correa, lo que derivó en una respuesta similar por parte de Washington.
Aunque en 2009 ambos países restablecieron relaciones diplomáticas, el vínculo volvió a tensarse rápidamente. En 2015, Maduro ordenó reducir drásticamente el personal de la embajada estadounidense y el entonces presidente Barack Obama declaró una “emergencia nacional” por la situación en Venezuela, imponiendo sanciones a funcionarios del chavismo.
Ruptura diplomática entre Venezuela y Estados Unidos
El punto de inflexión llegó en 2019, cuando Estados Unidos calificó de “ilegítima” la asunción de Maduro y reconoció a Juan Guaidó como presidente interino. Caracas respondió con la ruptura formal de relaciones diplomáticas, mientras Washington avanzó con sanciones contra Petróleos de Venezuela (PDVSA) y un bloqueo total de los bienes estatales venezolanos en territorio estadounidense.
En los años siguientes, la presión se incrementó con cargos por narcotráfico contra Maduro, recompensas millonarias por su captura y acciones judiciales contra presuntos testaferros del chavismo. En paralelo, hubo intentos de acercamiento, como el canje de presos en 2022 y el alivio temporal de sanciones durante la presidencia de Joe Biden.
Escalada final y confrontación abierta
La reelección de Donald Trump en 2025 marcó una nueva escalada. Estados Unidos impuso sanciones más duras al petróleo y gas venezolanos, designó como organización terrorista al denominado Cartel de los Soles y desplegó fuerzas militares en el Caribe. A lo largo de ese año se sucedieron decomisos de petroleros, ataques a presuntas narcolanchas y nuevas restricciones económicas.
La tensión alcanzó su punto máximo entre fines de 2025 y comienzos de 2026, con autorizaciones para operaciones encubiertas, bloqueos totales al transporte de crudo venezolano y ataques selectivos vinculados a la lucha contra el narcotráfico. El 3 de enero de 2026, Estados Unidos llevó a cabo un ataque contra Venezuela y anunció la detención de Nicolás Maduro y de su esposa, un hecho que selló la ruptura definitiva entre Caracas y Washington.
- 21/02/2025 Trump restringe el acceso a la tecnología estadounidense a los "adversarios extranjeros", entre ellos Venezuela.
- 16/03/2025 Maduro rechaza la decisión de Trump de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, con lo que Caracas considera que Washington "criminaliza, de forma infame e injusta", a los migrantes venezolanos.
- 07/08/2025 La Fiscalía General de Estados Unidos ofrece cincuenta millones de dólares de recompensa a quien conduzca al arresto de Nicolás Maduro; oreviamenmte la recompensa era de veinticinco millones.
- 19/08/2025 Estados Unidos despliega cuatro buques de la Armada de Estados Unidos con 4.000 soldados en aguas del Caribe, cerca de Venezuela, con el propósito de "usar todo su poder" para frenar el "flujo de drogas hacia su país", según la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
- 02/09/2025 Estados Unidos destruye en el mar Caribe una lancha procedente de Venezuela y supuestamente cargada de droga con rumbo a EE.UU. En el ataque murieron sus once ocupantes.
- 06/09/2025 EE UU amplía la flotilla desplegada en el límite con las aguas nacionales venezolanas.
- 16/10/2025 Trump autoriza a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela y asegura que estudia llevar ataques contra "el narcotráfico" en tierra.
- 10/12/2025 Trump dice que su país interceptó y confiscó un petrolero frente a las costas de Venezuela, elevando la tensión entre Washington y Caracas.
- 16/12/2025 EEUU ordena "el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela".
- 29/12/2025 Trump anuncia un ataque contra una "gran instalación" en un muelle en el marco de su campaña contra el narcotráfico que, según él, sale de Venezuela, pero no precisa si el ataque ocurrió en territorio venezolano.
- 31/12/2025 El Departamento del Tesoro estadounidense anunció sanciones para cuatro empresas involucradas en el transporte de crudo venezolano.
- 03/01/2026. Estados Unidos lleva a cabo un ataque contra Venezuela y detiene a Maduro y a su esposa.