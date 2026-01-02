Venezuela: Nicolás Maduro niega nueva charla con Donald Trump, pero busca negociar

El presidente de Venezuela , Nicolás Maduro , ha afirmado que ha tenido "una sola conversación", en noviembre, con su homólogo estadounidense, Donald Trump , después de que éste declarara el lunes que habían hablado "muy recientemente", si bien con escasos resultados. Pese a ello, el mandatario venezolano ha mostrado la disposición de su Ejecutivo a negociar con Washington .

"Nosotros hemos tenido una sola conversación. Él me llamó el viernes 21 de noviembre desde la Casa Blanca", ha indicado el mandatario venezolano en una entrevista con el académico franco-español Ignacio Ramonet retransmitida este jueves por la cadena estatal VTV.

A continuación, Maduro ha descrito el diálogo en cuestión como un "intercambio de diez minutos", "muy respetuoso" y "hasta agradable", si bien "las evoluciones post-conversación no han sido agradables", ha subrayado, en el marco de la campaña de Estados Unidos contra su Gobierno, que ha incluido bombardeos a embarcaciones en el mar Caribe, confiscaciones de buques petroleros con crudo venezolano, sanciones a empresas e individuos del país y la destrucción de una instalación presuntamente vinculada al narcotráfico.

Preguntado, precisamente, por esto último, Maduro no ha querido confirmar el ataque y ha aplazado su respuesta a "dentro de unos días", ciñéndose a mantener que "el sistema defensivo nacional (...) ha garantizado y garantiza la integridad territorial, la paz del país y el uso y disfrute de todos nuestros territorios", así como que el "pueblo está seguro y en paz".

Paralelamente y pese a la citada campaña de la Administración Trump, el dirigente venezolano ha manifestado su disposición a negociar con la Casa Blanca en ámbitos como el tráfico de drogas y las explotaciones petrolíferas, señalando que "hay que empezar a conversar en serio".

Donald Trump Nicolás Maduro Nicolás Maduro y Donald Trump confrontan y llevan tensión al continente. Foto Efe EFE

"Si quieren conversar seriamente de un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos. Si quieren petróleo de Venezuela, está lista Venezuela para inversiones estadounidenses como con Chevron, cuando quieran, donde quieran y como quieran. (...) Si quieren acuerdos integrales de desarrollo económico, también", ha manifestado Nicolás Maduro.

Culpa a Colombia del narcotráfico

Asimismo, el mandatario ha argumentado que Venezuela es "víctima del narcotráfico colombiano" y que "toda la cocaína que se mueve en esta región se produce en Colombia". "Tenemos un combate tremendo en la frontera", ha subrayado, asegurando que Caracas dedica "miles de millones de recursos para tener policías, soldados, operativos, porque la frontera colombiana está totalmente desprovista de protección militar policial". "No hay ninguna colaboración del lado colombiano, así que todo el trabajo lo tenemos que hacer nosotros", ha lamentado.

Con todo, ha defendido que las autoridades venezolanas tienen "un modelo perfecto de combate al narcotráfico (y) a las bandas criminales". "Llegamos hoy a 431 aeronaves del narcotráfico extranjero y colombianas abatidas", ha precisado, tras el anuncio el pasado lunes en el que el Ejército venezolano apuntó a la destrucción, cerca de la frontera con Colombia, de una aeronave supuestamente utilizada para operaciones de narcotráfico.

Sus palabras han llegado en plena campaña de presión estadounidense contra el Ejecutivo venezolano y dos días después de que su par colombiano, Gustavo Petro, afirmara que la instalación atacada por Estados Unidos en Venezuela era una fábrica de cocaína de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), al que acusó de permitir "invadir Venezuela" con sus actividades. Dpa