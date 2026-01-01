Estados Unidos vs. Nicolás Maduro: sanciones a empresas por transportar crudo de Venezuela

Estados Unidos castiga a cuatro compañías que vinculan a Nicolás Maduro por transportar crudo venezolano para presionar al país sudamericano.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a cuatro empresas por transportar crudo venezolano, una medida que se enmarca en la "campaña de presión" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "contra el régimen" del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, según ha explicado el organismo.

La OFAC ha detallado que las cuatro empresas (Aries Global Investment, Corniola Limited, Krape Myrtle y Winky International) operan cuatro buques petroleros (Nord Star, Rosalind, Della y Valiant) que, según Estados Unidos, "forman parte de la flota fantasma que opera en Venezuela".

Sostiene Estados Unidos, y en particular Donald Trump, que la flota sirve para financiar el, a su juicio, "régimen narcoterrorista ilegítimo de NIcolás Maduro".

Estados Unidos aplica las sanciones De hecho, Estados Unidos ya hizo sabaer que los buques petroleros vinculados a las empresas sancionadas han sido bloqueados.