Una mujer "disfrazada de hombre" con un tatuaje de serpiente: identifican a la sospechosa del atentado con bomba contra un millonario ucraniano en Mónaco

Una mujer ucraniana identificada como la principal sospechosa de un atentado con paquete bomba en Mónaco estaba "disfrazada de hombre" cuando cometió el crimen, según el fiscal adjunto del Principado.

Anastasiia Berezovska, de 39 años, está acusada de haber dejado un paquete en el vestíbulo de entrada de un edificio de apartamentos antes de huir del lugar a pie y posteriormente conducir hasta Alemania.

Las víctimas del ataque serían un multimillonario ucraniano sujeto a sanciones internacionales, su pareja y su hijo de 13 años, quienes resultaron gravemente heridos.

Interpol ha emitido una notificación roja contra Berezovska, quien habla alemán y es buscada por "intento de asesinato", "colocación de un artefacto explosivo en una vía pública con fines delictivos" y "asociación ilícita para delinquir".

Un paquete fue dejado en la propiedad poco antes de las 9 pm hora local del lunes, y poco después se produjo una explosión.

El fiscal adjunto de Mónaco, Morgan Raymond, afirmó que los investigadores también están buscando a posibles cómplices mientras continúan la búsqueda de la sospechosa.

EPA Las secuelas de la explosión cerca de la frontera de Mónaco con Francia.

La explosión ocurrió justo cuando las tres víctimas entraban al edificio la noche del lunes.

Las autoridades de Mónaco no han confirmado la identidad de estas, pero según informes de medios locales, el ataque iba dirigido contra Vadym Yermolaiev, su pareja y su hijo.

Yermolaiev, de 58 años, es un acaudalado promotor inmobiliario que reside en Mónaco.

Un ataque planificado

Los investigadores creen que Berezovska había pasado varios días vigilando la residencia.

Raymond señaló que la sospechosa, captada por cámaras de seguridad vistiendo un sombrero de pescador oscuro, abandonó el lugar a pie después de dejar el paquete. Posteriormente, se cree que recogió un vehículo de alquiler y condujo hasta Italia, para después continuar su viaje hacia Alemania.

Las fotografías de Berezovska difundidas por Interpol muestran a una mujer de cabello oscuro hasta los hombros. Según los investigadores, tiene un tatuaje en el brazo derecho que podría representar una serpiente.

Interpol no es una fuerza policial, pero ayuda a las fuerzas de seguridad de todo el mundo a cooperar.

Una notificación roja es una alerta dirigida a sus 196 países miembros, en la que se les solicita que localicen y arresten a una persona.

El fiscal de Mónaco, Stéphane Thibault, agradeció a las policías de Mónaco y Francia su cooperación, que permitió "identificar, en un plazo particularmente corto, a la persona sospechosa de haber perpetrado el ataque".

Por su parte, la policía del estado de Hesse, en Alemania, confirmó en un comunicado que fuerzas especiales registraron el jueves el apartamento alquilado por una mujer ucraniana de 39 años en el distrito de Main-Taunus.

También fue registrado e incautado un vehículo que ella utilizaba.

"Hemos asegurado pruebas que serán entregadas a las autoridades monegascas. Las autoridades de seguridad de Hesse están apoyando a las autoridades de Mónaco en sus investigaciones y mantienen un estrecho contacto con ellas", señaló el comunicado.

"La mujer buscada se encuentra actualmente prófuga. Se ha emitido una orden internacional de detención".

El príncipe Alberto II de Mónaco ha calificado el incidente como un "crimen atroz".

Interpol La policía dice que podría tener un tatuaje distintivo en el brazo.

Un millonario sancionado

Las autoridades de Mónaco han confirmado que las tres víctimas fueron atendidas en hospitales.

Los dos adultos resultaron gravemente heridos y fueron trasladados al Hospital Universitario de Niza, mientras que el menor, que sufrió lesiones leves, fue ingresado en condición estable y fuera de peligro en el hospital infantil Lenval de Niza.

El miércoles, el hombre ya no se encontraba en una situación de riesgo vital, aunque el estado de la mujer todavía no se había estabilizado, informó la agencia de noticias AFP.

Yermolaiev, considerado ampliamente como el presunto objetivo de la explosión, es ciudadano chipriota después de haber renunciado a su nacionalidad ucraniana en 2019.

Posee importantes intereses en el negocio del vino y las bebidas alcohólicas en Crimea, territorio anexionado por Rusia, y desde 2023 está sujeto a sanciones impuestas por el gobierno de Kyiv.

En 2020, la revista Forbes lo clasificó como la 39.ª persona más rica de Ucrania, con una fortuna estimada en US$230 millones.

BBC

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FUENTE: BBC