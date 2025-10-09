Una mamá dio a luz a un bebé de casi 6 kilos y revolucionó las redes

Shelby Martin compartió el nacimiento de su hijo Cassian, que pesó 5,8 kilos y la foto de su bebé revolucionó las redes sociales.

Una joven madre de Estados Unidos se hizo viral luego de que contara en redes el asombroso nacimiento de su bebé Cassian.

La historia de Shelby Martin, una madre de Estados Unidos, dio la vuelta al mundo luego de que contara en redes sociales que su bebé Cassian pesó 5,8 kilos al nacer. El caso generó sorpresa entre los médicos y fascinación entre millones de usuarios que siguieron la noticia a través de TikTok, donde el video se hizo viral.

Minutos antes del parto, Shelby compartió una imagen mostrando su imponente panza, acompañada de una frase llena de humor: “Cuando la gente habla de tener un bebé grande, como si yo no supiera lo que es”.

Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó después del nacimiento: Cassian rompió el récord del hospital, transformándose en el bebé más grande nacido allí en los últimos tres años.

super bebe en eeuu Un video del bebé que recorrió el mundo Las imágenes del pequeño recién nacido superaron los 35 millones de reproducciones en pocas horas. La repercusión fue tal que incluso los médicos del hospital contaron en televisión que hacía años no recibían a un bebé de semejante tamaño.

El nacimiento fue además un regalo especial para Shelby, ya que Cassian llegó al mundo el mismo día de su cumpleaños. “Fue mi mejor regalo de todos”, escribió la mamá emocionada en su cuenta de TikTok, donde miles de personas le dejaron mensajes entre la sorpresa y la risa. En pocas horas, sumó más de 50 mil comentarios.