Cami Homs terminó con el misterio y reveló el particular nombre que eligió para su bebé: ¿cuál es?

Cami Homs se encuentra en un gran momento de su vida. Enamorada y a punto de dar a luz, la influencer comparte su embarazo en redes sociales y no duda en ocultar ninguno de los detalles oportunos. Hace tan solo unas horas, la mujer reveló el nombre elegido para su bebé y sorprendió a todos.

La bailarina ya es madre de dos hijos, frutos de su relación con Rodrigo de Paul . Luego de la caótica separación y los conflictos que atravesaron a la expareja, con Tini Stoessel como posible tercera en discordia, la joven se dio la oportunidad de encontrar el amor y lo hizo con José Sosa .

Luego de casi tres años de relación, la flamante pareja espera una niña y, como gran primicia, revelaron su curioso nombre con una publicación en Instagram que cosechó numerosos me gustas y comentarios: ¿de qué se trata?

Con dos fotografías en blanco y negro, la pareja posó frente a un espejo y comunicaron la noticia: "Los papás de Aitu". Así, la flamante pareja confirmó que el nombre elegido para su hija será Aitana : ¿qué significa?

Aitana es un nombre de origen vasco y también tiene raíces en la lengua catalana. Su significado más común es “gloria” o “la más alta”, y se asocia con fortaleza, elegancia y belleza natural. Además, es el nombre de una famosa sierra en España, lo que le da un toque geográfico y poético.

La publicación fue altamente concurrida y recibió apoyo de los seguidores de la modelo: "Hermoso nombre", "Me encanta ver a esta mina feliz después de todo lo que sufrió", "Aitana Sosa jajaja como pega", "Van a ser los mejores padres del mundo".