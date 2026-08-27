Una experta en inmigración analizó la situación en Estados Unidos: "Hay un limbo migratorio que deja a mucha gente expuesta"

Hace más de una década que Solange Muleiro vive en Estados Unidos , donde se especializó en derecho migratorio y dirige Muleiro Law. En diálogo con MDZ , analizó el endurecimiento de la política migratoria de Donald Trump, el aumento de las detenciones y el escenario que enfrentan quienes tienen trámites pendientes o una estadía autorizada.

Los recientes casos de argentinos detenidos en aeropuertos pusieron nuevamente el foco sobre el accionar de ICE y sobre una distinción que, según la abogada, resulta clave para comprender el escenario actual: no es lo mismo tener un trámite migratorio pendiente y permanecer bajo una “estadía autorizada” que contar con un estatus migratorio legal aprobado.

Muleiro también advierte sobre los riesgos de viajar dentro de Estados Unidos cuando existen procesos pendientes, explica qué documentación conviene llevar y remarca la importancia de recurrir a abogados especializados para evitar errores que luego pueden ser muy difíciles de subsanar.

— Para tener un panorama general, ¿cuál es hoy la situación de los inmigrantes en Estados Unidos y qué cambios ves respecto de otras épocas? Vos inmigraste hace ya más de diez años.

— Exacto. Lo que se ve es un endurecimiento muy claro de la política migratoria, tendiente siempre a la inmigración calificada. Ese es el gran sesgo que hay hoy. De alguna manera, hay mucha gente que ingresó durante los gobiernos anteriores y esto es real: durante la administración de Biden ingresó muchísima gente. Había sistemas establecidos por la ley estadounidense que, de alguna manera, estaban más flexibles en cuanto al escrutinio de todas esas personas que ingresaban.

Hoy el escrutinio es más alto. La vara se ha puesto para hacer cumplir la ley perfectamente. Entonces, la realidad es que hay ciertas cuestiones que ya no se permiten, no se toleran más, y también hay otras que pasan a estar en una zona gris, donde surgen interpretaciones muchas veces libradas a la discrecionalidad de los oficiales de inmigración, cuando legalmente no debería ser así. Pero está sucediendo.

MDZ

Es el caso, por ejemplo, de estos chicos argentinos que han detenido últimamente. Entiendo que una chica, Liliana, salió bajo fianza.

A mi entender, en esos casos hay trámites pendientes. Y los trámites pendientes hoy no te dan un estatus migratorio. Esa es la gran diferencia conceptual que la gente tiene que entender concretamente.

Vos decís: “Bueno, yo inicio un trámite y, mientras ese trámite esté pendiente, me puedo quedar en Estados Unidos”. Sí, es correcto, te podés quedar en Estados Unidos, pero pasás a estar en lo que se llama una estadía autorizada mientras tu estatus está pendiente.

Cuando ese trámite está aprobado, pasás a tener estatus legal. Entonces, ese limbo de estadía autorizada hoy está un poco librado a la discrecionalidad de los oficiales para hacer detenciones arbitrarias, a mi criterio, para poder llevarse gente. Además, existe un sistema privado de detención que tiene que recaudar. Esa es la realidad.

Cómo funciona ICE y qué cambió con la política migratoria de Trump

— ¿Cómo funciona ICE desde adentro? Estamos viendo un refuerzo de la política migratoria y se habla de una meta de 2.000 detenciones diarias. ¿Cómo se llega a ese número? También están los casos de los argentinos Matías Borráin y Liliana Lick, detenidos en un aeropuerto. ¿Cómo funciona ICE desde lo más básico?

— Desde lo básico, ICE es concretamente una fuerza migratoria, de control migratorio. Lo que hace es obedecer órdenes del Departamento de Estado, no necesariamente del Departamento de Seguridad Interior, que es Homeland Security, el DHS.

Básicamente, ICE obedece órdenes respecto de las políticas migratorias vigentes y, actualmente, de las órdenes ejecutivas que emite el presidente Trump. Esas órdenes ejecutivas, que de alguna manera están siendo implementadas por Homeland Security, constituyen una bajada de línea para todos los oficiales de inmigración para poder operar en situaciones que presuntamente son irregulares.

MDZ

Esa presunta irregularidad es un limbo. Por ejemplo, vuelvo a los casos de estos chicos. Escuché a una abogada de inmigración que estaba representando a Matías, el futbolista, y ella dijo que él estaba con un trámite pendiente, pero que tenía permiso de trabajo y permiso de viaje o algo así.

La realidad es que vos ingresás a Estados Unidos y el país tiene un sistema estanco de visas. No es que podés ingresar y hacer cualquier cosa. ¿Qué significa esto? Que existe una nomenclatura alfabética de visas para las cuales podés calificar y, después, hay otras instituciones jurídicas a las cuales podés aplicar. Si calificás para esa institución, por ejemplo el asilo, te da ciertos beneficios. Pero tenés que calificar para todo esto.

Yo creo, y no sé si me equivoco, que este chico Matías tenía un asilo pendiente. La mayoría de los aplicantes a asilo hoy están en una situación bastante particular porque Trump emitió una orden ejecutiva.

El asilo se divide en dos partes. Vos tenés un asilo que presentás administrativamente, donde le estás pidiendo al gobierno de Estados Unidos que, por razones de miedo creíble —porque temés una persecución política o personal, por tus ideas, tu religión o tu raza; porque temés por tu vida o por tu integridad física—, te proteja.

Ese es el estándar del asilo. Mucha gente se ha dedicado a hacer asilos frívolos durante este tiempo. ¿Por qué? Porque el asilo es una institución que te da un permiso de trabajo.

Entonces, hay infinidad de aplicaciones de gente que tal vez no tiene un abogado de inmigración o no se asesora correctamente. De alguna forma, el sistema permitió presentar estas aplicaciones y quedar en esa zona gris que mencionaba, en una estadía autorizada, porque el asilo que no está aprobado no te da un estatus legal en Estados Unidos.

Entonces estás en una estadía autorizada, con un permiso de trabajo, y estás ahí, pendiente de un hilo.

Ahora, esta orden ejecutiva dice que el asilo que presentás frente a una oficina de inmigración en Estados Unidos ya no se va a decidir ahí, sino en un tribunal. Antes no era así. Vos podías ir, tenías una decisión administrativa y luego, si esa decisión eventualmente era negada, pasabas a una corte.

Hoy están eliminando esa instancia administrativa. ¿Por qué? Porque quieren agilizar también el tema de los asilos, pero se va a generar un embudo en la corte. Esto es real.

Detenciones en aeropuertos: qué pasa con quienes tienen una estadía autorizada

— Se agiliza por un lado, pero se genera un embudo por otro. En este limbo de la estadía autorizada y el asilo, ¿es legal detener en un aeropuerto a una persona que tiene permiso de trabajo y toda la documentación del proceso en regla, pero que todavía no tiene estatus por una demora administrativa de Estados Unidos?

— No es que no tenga los papeles en regla. Tiene todos los papeles que le otorga el proceso que está iniciando o que inició. Después, el tema es una demora atribuible a la administración pública en la resolución de esos trámites, pero legalmente la ley te permite estar en estadía autorizada.

Entonces, si a vos te detienen de esta manera, con este escenario jurídico, estás en condiciones de pelearla. Yo no te puedo decir: “Esto es legal” o “esto es ilegal”.

La realidad es que te pueden detener para revisar tus papeles, te pueden llevar detenido y vos podés defender tu caso y decir: “Yo tengo una petición de asilo que no es frívola, estoy en un proceso con permiso de trabajo y, hasta que no obtenga una decisión, no tengo estatus legal porque realmente ustedes no me lo otorgan”.

Pero hoy se ha incrementado muchísimo el tema de las detenciones en aeropuertos con gente que, de alguna manera, está en esa situación. Por eso trato de definirla como algo gris, como un limbo.

La ley te permite tener esta estadía autorizada mientras tu trámite está pendiente, pero después la adjudicación o no del asilo depende de qué tan real sea ese asilo.

Por eso, mi consejo siempre es ir a un abogado de inmigración. En el caso de este chico, entiendo que fue a una abogada de inmigración matriculada, licenciada y como corresponde. Hay mucha gente que no lo hace, hay muchas peticiones frívolas y esta administración se está encargando de controlar eso ahora.

— ¿Creés que en ese control se está pasando de un extremo al otro? Es decir, de una administración de Biden que permitió el ingreso de muchísimas personas a deportar gente que, por una cuestión administrativa, todavía no tiene definido su estatus migratorio. ¿Cómo funciona eso?

— Funciona de esta manera porque es un poco lo que decías antes sobre las 3.000 o 2.000 detenciones diarias y el tema de cumplir con una cuota. Eso, de alguna forma, pone en peligro a un montón de gente que está en esa situación, porque la demora de la administración no se le puede atribuir a la gente.

Pero claramente el sistema estadounidense hoy funciona de esta manera. Además, inmigración —yo digo inmigración, pero es USCIS, que es el Departamento de Inmigración y Ciudadanía estadounidense— se autofinancia. No es que el Estado le da fondos.

Entonces, inmigración trabaja con los fondos que todos los aplicantes pagan a través de las tasas migratorias. Y también creo que hay toda una cuestión que tiene que ver con la falta de personal y con que no pueden resolver la cantidad de expedientes por día.

Entiendo que ahora se están barajando políticas para tratar de establecer tasas adicionales que permitan hacer trámites más expeditivos y demás. Pero, hasta que lo hagan, las demoras van a continuar.

El tema es que hoy Estados Unidos apunta a la inmigración calificada. Lo que quieren son profesionales, empresas y familias que de alguna manera quieran desarrollar un proyecto allá y que tengan también la posibilidad de generar trabajo para otros y pagar impuestos.

Estados Unidos endurece el ingreso, pero sigue necesitando trabajadores

— Aun así, Estados Unidos está teniendo problemas en su economía por la falta de trabajadores no calificados, sobre todo en rubros como la construcción, la jardinería o el cuidado de espacios. ¿Cómo impactan estas políticas en ese escenario?

— Exactamente. Esa mano de obra es sumamente necesaria en Estados Unidos. Yo particularmente estoy en el estado de Florida, pero entiendo que en otros estados, como Texas o California, lo sienten muchísimo.

Hay muchísima mano de obra que no necesariamente tiene que estar de manera ilegal. El sistema de visas permite la transferencia de trabajadores agropecuarios, agrícolas y trabajadores de la construcción con visas específicas.

Entonces, la realidad es que hoy está mucho más reglado. No es imposible, pero se ha endurecido el estándar. Esa es la realidad, se ha endurecido.

Las cuotas de detenciones de ICE y los migrantes sin antecedentes penales

— Cuando Trump comenzó su segundo mandato y avanzó con esta política migratoria, una de las justificaciones era sacar del país a personas con antecedentes penales. Sin embargo, un informe de la Universidad de Syracuse, en Nueva York, señala que de 65.000 personas detenidas, el 70% no tiene antecedentes penales. ¿Es un reflejo de la presión sobre ICE para cumplir con una cuota?

— Entiendo que sí, porque, si no, no hay una relación entre el arresto de gente que no tiene antecedentes penales o criminales y la política que de alguna manera se planteó que se iba a llevar adelante.

Entiendo que USCIS hace arrestos de gente que tiene antecedentes criminales todos los días, y esto sucede. Pero también hace muchos de los otros arrestos con gente que no tiene antecedentes y a esa gente eventualmente la liberan. La realidad es que pasan un momento horrible y no tienen por qué pasarlo.

— También se ven muchos traslados entre diferentes centros de detención. En estos casos de argentinos, a Liliana la liberaron, mientras que Matías continuaba detenido y fue trasladado. ¿Por qué sucede? ¿Hay alguna razón legal detrás?

— Hay razones vinculadas con la fianza. Hay estados que tienen fianza y te liberan bajo fianza, y otros que no te liberan bajo fianza.

Entonces, es un poco hacer una especie de forum shopping por parte de inmigración para ver, de acuerdo con lo que les parezca del caso, qué les conviene.

Eso claramente no es legal. Entiendo que hay organizaciones de abogados y de derechos humanos en Estados Unidos que, de alguna forma, pelean contra eso. Pero sí, parte de los traslados tiene que ver con esa cuestión.

Qué hacer ante una detención y por qué recomiendan evitar viajes internos

— Ante una situación como una detención en un aeropuerto, cuando alguien tiene un trámite pendiente o está en ese limbo migratorio, ¿qué puede hacer para defenderse si existe la intención de deportarlo?

— La realidad es que yo hoy les estoy diciendo a todos mis clientes que tienen estatus pendientes que no viajen internamente. Por ejemplo, quienes están pasando de una visa de trabajo a una green card o a una visa de inmigrante: yo les digo que traten de no viajar.

Eso es por temor a lo que pueda llegar a suceder. Ahora, si es necesario hacer el viaje, tienen que llevar encima toda la documentación del caso. Toda.

Vos presentás un caso en inmigración, pagás las tasas y te llega un recibo con un número de caso asignado y ese comprobante de pago. También figura la categoría para la cual estás aplicando.

Entonces, tenés que tener todo en regla: tu pasaporte, eventualmente tu driver's license, que te la dan cuando ingresás y estás con una visa que te permite tenerla, y toda la documentación necesaria para poder comprobarle al oficial de inmigración que estás con un estatus pendiente o bajo una estadía autorizada.

“El riesgo existe hoy”: la advertencia para los migrantes con casos pendientes

— Para cerrar, ¿qué tan extendido está hoy el temor en Estados Unidos frente a este tipo de políticas? ¿Qué es lo que más te impacta de lo que está pasando?

— Lo que me impacta es tener clientes, por ejemplo, que califican para green cards, incluso para EB-5, que son visas de inversiones altas, de más de un millón de dólares, y que sin embargo han sido arrestados.

Hay determinados parámetros en los que decís: “Bueno, no tiene que ver con lo que aportes en dinero o con lo que hagas”. Tiene que ver con que ellos tienen que cubrir una cuota y con que vos puedas, de acuerdo con la documentación que tenés, esgrimir la defensa correspondiente.

Y también con que tengas los recursos, por supuesto, para poder pagarte un abogado. Existe la inmigración defensiva, que es fundamental, y también necesitás poder pagar la fianza que te fijen.

El riesgo existe hoy. Realmente, es lo que decía antes: a mis clientes trato de decirles que, si no es estrictamente necesario, no viajen de manera doméstica cuando tienen casos pendientes porque puede pasar esto.

Los que tienen un estatus migratorio legal no tienen ningún problema. Ningún problema. Y hay muchísima gente que tiene estatus migratorio legal.

Yo trabajo con muchos argentinos y latinoamericanos que tienen visas estampadas en el pasaporte, visas O, visas E. Son visas de inversión, de habilidades extraordinarias, o también tienen green cards pendientes con permiso de viaje. Y pueden viajar.

El tema es que, por supuesto, hay que estar munido de toda la documentación.

La gente a veces es colgada. Esto es real. Hay familias que me dicen: “Se me venció el pasaporte de mi hijo hace un mes y no lo renové”. Y es como: no te podés colgar. Tenés que estar atento y entender que la ley migratoria no es una estupidez.

No vayas a un gestor. Lo digo en serio, porque después realmente es muy difícil de subsanar. Nos llegan casos en los que dicen: “No, porque el paralegal o un gestor me hizo esto, me lo negaron y ahora, ¿qué hago?”.

Y bueno, ahora tenés que ver qué camino seguir. A veces no tenés forma de subsanarlo o podés ir por otro camino, pero no calificás. Es complejo.

Entonces, lo ideal es mantenerse informado, saber que realmente hoy hay un riesgo, pero no entrar en pánico. Porque si tenés un estatus que podés comprobar que está pendiente, es mucho más fácil de solucionar que si estás en una situación irregular.