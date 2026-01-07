Ucrania realiza varios ataques con drones en suelo de Rusia y muere al menos un civil

Un civil de Rusia murió hoy en la región fronteriza de Bélgorod tras la detonación de un dron de Ucrania , según informó el gobernador local, Viacheslav Gladkov. Esta región fronteriza de Rusia es habitualmente víctima del ataque ucranianos con drones , militares, aparatos no tripulados.

"Malas noticias desde el distrito Borísovo. En la localidad de Gruzskoe murió un civil a consecuencia de la detonación de un dron enemigo . El hombre murió en el lugar de los hechos por las heridas recibidas", escribió en su canal de Telegram sobre el ataque.

Gladkov expresó sus profundas condolencias a los familiares y allegados de la víctima civil producto de este nuevo ataque de Ucrania en suelo de Rusia.

A diferencia de otras regiones de la retaguardia rusa, Bélgorod es objeto a diario del ataque de la artillería y drones ligeros de menor alcance, pero más numerosos que los drones de ala fija que vuelan a mayores distancias.

En vistas a ello, el presidente de Rusia , Vladímir Putin, ordenó al Ejército la creación de una 'zona de seguridad' en territorio ucraniano para reducir las posibilidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania de atacar los territorios fronterizos rusos.

La ciudad de Bélgorod ya ha sufrido muchos atentados por parte de Ucrania. Foto: Efe. La ciudad de Bélgorod, en Rusia, ya ha sufrido muchos ataques por parte de Ucrania. Foto: Efe. EFE

Mas drones de Ucrania en suelo de Rusia

Las defensas antiaéreas de Rusia derribaron durante la pasada noche 32 drones ucranianos de ala fija sobre tres regiones y el mar Negro, según informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia. "En total durante la noche (...) las defensas antiaéreas interceptaron y destruyeron 32 drones ucranianos de ala fija", señaló el mando castrense ruso en Telegram.

De ellos, once fueron derribados sobre la región fronteriza de Bélgorod y nueve sobre la anexionada península de Crimea. En Bélgorod uno de los drones atacó una refinería de petróleo en el distrito de Starooskolsk, lo que provocó el incendio de varios tanques. También fueron atacadas las regiones de Voronezh, Krasnodar y Osetia del Norte, según Defensa.

Sobre el mar Negro fueron neutralizados siete drones, y otros dos, sobre el mar de Azov. Las autoridades aeronáuticas rusas informaron del cierre temporal de los aeropuertos de Sochi, Vladikavkaz, Grozni y Magás. Efe