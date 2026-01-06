Potentes ataques de Ucrania en suelo Rusia con 130 drones en distintas regiones

Las autoridades de Rusia han anunciado este martes el derribo de cerca de 130 drones lanzados por el Ejército de Ucrania durante las últimas horas en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha especificado en un comunicado en su cuenta en Telegram que los sistemas de defensa aérea han destruido un total de 129 drones, entre ellos 29 en la región de Briansk y 15 en Bélgorod, a los que se suman trece en Yaroslavl y diez en Nóvgorod.

Asimismo, ha recalcado sobre los ataques que otros nueve drones han sido interceptados en Smolensk, siete en Kursk y Penza, respectivamente, seis en Tver y Rostov, cuatro en Kaluga, dos en la región de Moscú, Oriol y Leningrado, y uno en Vorónezh, Kostroma,Tula, Tartaristán, Tambov, Riazán y la península de Crimea, anexionada en 2014.

Por su parte, la Fuerza Aérea de Ucrania ha cifrado en 53 los drones rusos destruidos durante las últimas horas y ha manifestado que el Ejército ruso lanzó un total de 61 aparatos. "Se han confirmado ocho impactos en seis ubicaciones", ha dicho en su cuenta en Telegram, igualmente sin pronunciarse sobre posibles víctimas en territorio ucraniano.

Al menos una persona ha muerto y otras dos han resultado heridas como resultado de un ataque ucraniano con drones que ha provocado un incendio en un edificio de la ciudad rusa de Tver, capital del óblast homónimo y situada al noroeste de Moscú, a orillas del río Volga.

"En Tver, al repeler un ataque con drones, un fragmento ha impactado contra las ventanas de un apartamento en el noveno piso de un edificio", ha indicado el gobernador interino de la región de Tver, Vitaly Korolev, que ha informado de que "una persona ha fallecido".

El dirigente de Rusia, que se ha desplazado a la zona, ha señalado que el impacto ha provocado también un incendio en uno de los apartamentos del edificio, pero, en un mensaje posterior, ha precisado que el fuego ya ha sido totalmente extinguido por parte de los efectivos del Ministerio de Emergencias ruso.

Un ataque previo a una cita importante

Por contra, ha afirmado que dos personas han tenido que ser hospitalizadas, mientras que el personal de emergencias continúa trabajando en la zona.

El ataque se ha producido en la noche previa a la reunión que mantendrán este martes en París los jefes de Estado y de Gobierno de la coalición de voluntarios para Ucrania, en una cita en la que esperan concretar las aportaciones militares de cada país con vistas a dar a Kiev garantías de seguridad en el marco de la guerra con Rusia. Dpa