Mientras tanto, Rusia continúa con ataques y avances en territorio de Ucrania

El mundo luce conmovido y la guerra en Ucrania no cesa. Rusia anuncia nuevos avances con la toma de otra localidad en la provincia de Sumi.

Las fuerzas de Rusia siguen avanzando en suelo de Ucrania. Foto: Efe

Las fuerzas de Rusia siguen avanzando en suelo de Ucrania. Foto: Efe

El Gobierno de Rusia ha anunciado este lunes nuevos ataques y avances territoriales en el marco de su invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, con la toma de otra localidad en la provincia de Sumi (noreste).

"Unidades del grupo militar Norte han tomado el control de la localidad de Grabovskoye, en la provincia de Sumi, como resultado de operaciones activas", ha señalado el Ministerio de Defensa de Rusia.

El breve comunicado fue publicado en su cuenta en Telegram, sin informaciones sobre bajas en los ataques, mientras los ojos del mundo parecen puestos en Venezuela y la detención de Nicolás Maduro.

Rusia avanza sobre Ucrania

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk.

Rusia avanza en todo el este de Ucrania, a casi cuatro años de inicio de la guerra. Foto Efe

Rusia avanza en todo el este de Ucrania, a casi cuatro años de inicio de la guerra. Foto Efe

Así, Rusia anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea. Dpa

