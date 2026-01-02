Rusia ejecuta en Ucrania "uno de los ataques con drones más masivos"

El gobernador de Zaporiyia, en Ucrania , denunció que ha sido escenario en las últimas horas de "uno de los ataques con drones más masivos" por parte de Rusia desde el inicio de esta fase de la guerra, en febrero de 2022, si bien ha destacado que no se han registrado víctimas, pero sí grandes daños en la capital homónima.

"Durante las fiestas de Año Nuevo, e l enemigo no cesó de atacar Zaporiyia y sus alrededores ", ha alertado Fedorov, que ha cifrado en nuevo los drones que han logrado impactar en viviendas, locales comerciales, e infraestructuras, de la ciudad de Zaporiyia, en Ucrania , según se lee en su cuenta de Telegram.

Con todo ha destacado que el trabajo de las fuerzas ucranianas y de los sistemas de defensa aérea han evitado daños mayores. "Esto permitió evitar víctimas entre los residentes", ha afirmado Fedorov.

Se trata de la segunda ola de ataques sobre la región, después de la de este jueves, que dejó al menos una treintena de personas heridas. Durante la pasada noche, las fuerzas ucranianas han identificado 118 drones procedentes de territorio ruso, de los cuales 86 han sido interceptados.

Las autoridades de - Rusia han confirmado este viernes la muerte de 27 personas, entre ellas dos menores de edad, como consecuencia del ataque lanzado por Ucrania en la víspera en la región de Jersón, ampliamente ocupada por Rusia .

Ucrania lanzó el ataque con hasta tres drones en la madrugada de Año Nuevo que impactaron sobre un hotel y una cafetería situadas en la localidad de Jorli, a orilla del mar Negro, dejando también una treintena más de heridos.

Investigan el "atentado terrorista"

La portavoz del Comité de Investigación de Rusia, Svetlana Petrenko, ha detallado que los heridos, entre los que hay cinco menores de edad, se encuentran hospitalizados con diversa gravedad, según recoge la agencia de noticias TASS.

El Comité de Investigación ruso ha abierto ya una investigación por lo que ha definido como "atentado terrorista". El gobernador prorruso de Jersón, Volodimir Saldo, ha denunciado que "así es la paz" del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. Por el momento, Kiev no se ha pronunciado por lo ocurrido. Dpa