Hubo un potente ataque de Ucrania con drones en varias zonas de Rusia

Ucrania avisa que realizó un ataque con drones en Rusia contra varias instalaciones energéticas en Yaroslavl, Krasnodar y Tamán.

Los drones, armas muy usadas por Ucrania y Rusia en esta larga guerra. Foto Efe

El servicio de Inteligencia de Ucrania ha anunciado hace horas un fuerte ataque con drones de ala fija contra una terminal de combustible en la región rusa de Yaroslavl, al noreste de Moscú, entre otros objetivos de infraestructura energética de Rusia.

El lugar alcanzado se encuentra en la ciudad de Rybinsk, según ha explicado el SBU y "forma parte de las reservas estratégicas de Rusia" con "activos cruciales para la invasión de Ucrania por parte de Moscú".

"El SBU continúa interrumpiendo las cadenas de suministro de productos petrolíferos rusos, tanto en el extranjero como a las tropas que atacan Ucrania con precisión quirúrgica", según la fuente de Inteligencia a la agencia Ukrinform.

El Ejército de Ucrania también ha confirmado ataques contra una refinería de petróleo de Tuapse, en el territorio de Rusia de Krasnodar, y la terminal de petróleo y gas de Tamanneftegaz, cerca de Volna, en la península de Tamán.