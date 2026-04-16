Rusia vende el doble de petróleo gracias a la guerra de Estados Unidos en Irán

Rusia duplicó en marzo sus ingresos por la exportación de petróleo respecto al mes anterior debido al alza de los precios por el bloqueo de Irán del estrecho de Ormuz tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, según un informe publicado este lunes por el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA).

Este organismo independiente, con sede en Finlandia, señaló en su análisis que los ingresos totales por la exportación de petróleo de Rusia crecieron en marzo un 94 % intermensual, hasta los 431 millones de euros diarios, gracias sobre todo a la subida de los precios .

Según CREA, el incremento fue especialmente notable en las ventas de petróleo por vía marítima, que aumentaron un 115 % y totalizaron 372 millones de euros diarios, pese a que el volumen de las exportaciones solo creció un 29 % respecto a febrero.

Al mismo tiempo, los ingresos mensuales de Rusia por exportaciones de combustibles fósiles crecieron en marzo un 52 %, hasta alcanzar los 713 millones de euros diarios -la cifra más alta en dos años-, a pesar de que los volúmenes aumentaron un modesto 16 %.

Las ventas de petróleo de Rusia a través de oleoductos aumentaron un 19 % intermensual y alcanzaron los 59 millones de euros diarios, mientras que las de gas natural licuado (GNL) crecieron un 5 %, hasta los 47 millones de euros al día.

"Los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán y el posterior cierre del estrecho de Ormuz beneficiaron enormemente las exportaciones rusas de combustibles fósiles durante todo el mes de marzo", señaló el organismo en un comunicado.

buque petrolero Rusia efe Un petrolero de Rusia, país que no deja de vender cruso al mundo. Foto Efe EFE

La flota fantasma rusa

Según CREA, el bloqueo de esta ruta estratégica permitió a Rusia vender más caro su petróleo en un contexto de escasez de suministro mundial, una situación que provocó que el precio del crudo de los Urales casi se duplicara con respecto al registrado entre diciembre de 2025 y febrero de 2026.

De acuerdo a sus cálculos, el 48 % del petróleo ruso exportado por mar en marzo fue transportado por buques de la flota fantasma rusa sujetos a las sanciones internacionales y otro 8 % por este mismo tipo de barcos que no están bajo sanción.

Los repetidos ataques con drones de Ucrania a los puertos petroleros rusos de Primorsk y Ust-Luga durante los últimos nueve días de marzo provocaron graves daños en estas infraestructuras y provocaron una caída del 53 % de las exportaciones a través de estas terminales respecto al mismo período del año anterior.

Rusia y grandes potencias

Respecto a los compradores de combustibles fósiles de Rusia, China se mantuvo en marzo como su principal cliente y aportó a las arcas rusas 8.500 millones de euros, el 43 % de los ingresos totales de Moscú por este concepto.

China fue el mayor comprador de crudo y carbón rusos, seguido de India, mientras que Turquía fue su mayor cliente de derivados del petróleo y la Unión Europea (UE) de gas natural y GNL.

Dentro de la UE, España fue el país que más combustibles fósiles importó de Rusia, al comprar GNL -un carburante que aún no está sujeto a sanciones- por valor de 355 millones de euros, un 124 % más que en febrero. Efe