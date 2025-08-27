Ucrania: Donald Trump amenaza a Vladimir Putin con una "guerra comercial"

Respecto de la guerra en Ucrania, Donald Trump advierte a su par de Rusia, Vladimir Putin, sobre las consecuencias si no accede a un alto el fuego.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este martes sobre "una guerra económica" si su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, no accede a un alto el fuego en Ucrania, y ha afirmado que tenía en mente consecuencias "muy graves" si el conflicto continúa.

"No será una guerra mundial, pero sí una guerra económica, y una guerra económica va a ser perjudicial. Va a ser perjudicial para Rusia, y no quiero eso", ha declarado durante una reunión con miembros de su gabinete en la Casa Blanca.

Las declaraciones de Trump han tenido lugar después de que la prensa le preguntara sobre si existía un plazo para que Putin aceptara conversaciones cara a cara con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, antes de imponer las sanciones con las que amenazaba.

"Es muy serio lo que tengo en mente, si llega a ser necesario", ha dicho, citando el número de muertos en la guerra, que según dice se contabilizan en miles cada semana. Durante su intervención, ha reiterado que Zelenski, presidente de Ucrania, con quien "ahora" se lleva "bien", "no es inocente", mientras que considera que es un punto a favor que tiene "muy buena relación" con Putin.