La nueva charla entre Donald Trump y Putin, tras su encuentro en Alaska

Los mandatarios se habían reunido hace algunos días para discutir sobre un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.

Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contó que volvió a reunirse con su par de Rusia, Vladimir Putin, luego del encuentro que mantuvo la semana pasada con los líderes europeos y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en la Casa Blanca, en la búsqueda de un alto a la guerra en ese país.

La última charla entre ambos había sido el pasado 18 de agosto, el mismo día en que se reunió con estos mandatarios. En esta oportunidad, Trump explicó que volvió a hablar con Putin y mencionó: "Cada conversación que tengo con él es una buena conversación. Y luego, desafortunadamente, una bomba es lanzada sobre Kiev o algún otro lugar, y me enojo mucho al respecto", en relación a los ataques que intercambiaron ambos países durante el fin de semana.

Todas estas reuniones se dan en el marco de los esfuerzos de Trump por lograr un acuerdo entre los tres mandatarios. En un principio, Putin había aceptado esta posibilidad, pero luego, desde Rusia aseguraron que aún no hay intenciones para dicho encuentro.