Trump destacó ante Zelenski y los líderes europeos que es necesario discutir "posibles intercambios de territorio"

Garantías de seguridad y la posibilidad de un futuro acuerdo trilateral, los ejes del encuentro de este lunes tras la reunión entre Trump y Putin en Alaska.

Donald Trump encabezó el encuentro de este lunes en la Casa Blanca luego de reunirse con Putin el viernes pasado.

En el marco de las charlas entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, el mandatario estadounidense se reunió este lunes con los líderes europeos y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en la Casa Blanca para discutir avances sobre un alto al fuego entre ambos países.

Este encuentro fue calificado por Trump como "un día muy exitoso hasta ahora", donde, según el mandatario, "hemos cubierto muchos temas". A pesar de no haber logrado un acuerdo el pasado viernes en Alaska junto a Putin, el presidente norteamericano cree que podrá concretarse un acuerdo trilateral entre los países después del encuentro de este lunes.

Por otro lado, el mandatario ucraniano también calificó como "muy bueno" este encuentro, en el que primero se reunió unilateralmente con Trump y luego se incorporaron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; el primer ministro británico, Keir Starmer; el canciller alemán, Friedrich Merz; el presidente francés, Emmanuel Macron; y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Durante la conferencia de prensa previa a la reunión privada entre los líderes, Zelenski comentó que uno de los tópicos discutidos fueron las garantías de seguridad para Ucrania. "Lo primero son las garantías de seguridad. Y estamos muy contentos con el presidente, con la presencia de todos los líderes, y la seguridad en Ucrania depende de Estados Unidos y de los países europeos", aseguró.

La posibilidad de ceder terreno en Ucrania Así como entre los presidentes de Ucrania y Estados Unidos se discutieron las garantías de seguridad, en su encuentro con Vladimir Putin el pasado viernes, este también fue uno de los temas tratados, donde Trump expresó: "El presidente Putin aceptó que Rusia aceptara garantías de seguridad para Ucrania, y este es uno de los puntos clave que debemos considerar".