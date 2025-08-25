Ucrania lanza una ofensiva sobre Rusia: toma localidades y hace llegar drones a Moscú

Rusia avisa que Ucrania lanzó drones en su suelo, incluso en Moscú. A la par, los ucranianos aseguran haber tomado poblados del este del país.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado de que un total de 21 drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania han sido derribados, dos de ellos sobre Moscú, durante la noche del domingo al lunes, de los cuales la mayoría han sido destruidos cuando sobrevolaban la región de Smolensk.

Los drones han sido detectados entre las 23.00 y las 7.00 (hora local), también sobre Briansk, Oriol, Moscú, Kaluga y Tver, según ha indicado el Ministerio en un comunicado. Posteriormente, entre las 7.00 y las 8.00, la fuerzas rusas han logrado interceptar otros dos drones ucranianos en la región de Kursk, donde un vehículo aéreo no tripulado provocó el domingo leves daños materiales en una planta nuclear.

Los ataques con drones lanzados desde Ucrania contra objetivos militares y civiles en Rusia han ido aumentando durante los últimos meses a medida que avanza la invasión rusa, que comenzó hace ya más de tres años.

Las autoridades de Ucrania han informado de la toma de cuatro localidades en la región de Donetsk, escenario habitual de avances lentos de las fuerzas militares rusas. En concreto, las Fuerzas Armadas ucranianas han capturado las localidades de Mijailivka, Zeleni Hai, Volodimirivka y Novomijailivka, según ha informado el Ministerio de Defensa.

"Estoy activo en las zonas de combate. El frente de Pokrovsk es el más difícil, donde la defensa de la independencia ucraniana y la bandera ucraniana no son solo palabras vacías, sino que nos arriesgamos a diario por algo muy real", ha destacado el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksander Sirski, en un mensaje publicado en Facebook en el que recoge los avances ucranianos.