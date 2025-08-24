Video: el explosivo ataque de Ucrania a una terminal de gas rusa y una central nuclear

Mientras este domingo Ucrania celebra su independencia, fuerzas militares de Zelenski atacaron con drones a una base de gas natural rusa y una central nuclear.

El ataque con drones de Ucrania se produjo durante la madrugada del domingo.

Ataque ucraniano con drones en Finlandia X En las últimas horas, Ucrania había sido víctima de un nuevo ataque masivo ruso con drones y misiles, mientras el país celebraba el Día de la Independencia. Ahora, fuerzas ucranianas realizaron un ataque en el Golfo de Finlandia contra una base clave en la producción de gas natural de Rusia.

El ataque con drones se produjo en el puerto ruso de Ust-Lugá en la madrugada de este domingo y fue reivindicado por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU).

La terminal de Novatek, objetivo del ataque, es la mayor productora de gas natural licuado de Rusia. "A través de esta terminal, Rusia comercia con crudo y gas con la ayuda de la 'flota fantasma'. Las sanciones mediante drones del SBU reducen el influjo de divisas extranjeras que Rusia necesita para librar la guerra", expresaron desde el SBU.

Esta base, ubicada a sólo 900 kilómetros de la frontera con Ucrania, en la región de Leningrado, ya había sido víctima de ataques similares a comienzos de año, el 4 de enero.