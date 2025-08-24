Día de la Independencia en Ucrania: Volodimir Zelenski habló de unidad y resistencia

El presidente ucraniano habló desde Kiev, destacó la unidad del pueblo y advirtió sobre posibles represalias contra Moscú si no hay acuerdo.

En el Día de la Independencia, el presidente destacó la resiliencia del país, que horas antes atacó Rusia.

En el marco del Día de la Independencia, que se celebra este 24 de agosto en Ucrania, el presidente Volodímir Zelenski saludó a todos los ciudadanos. Marcado por las conversaciones entre Rusia y su país, el mandatario subrayó su deseo de alcanzar una paz justa y duradera.

El presidente realizó su mensaje desde el Maidán, en Kiev, donde resaltó la unidad del pueblo e hizo referencia a los territorios ucranianos actualmente bajo ocupación rusa. Durante las conversaciones por un alto al fuego entre Rusia y Estados Unidos, se llegó a plantear la posibilidad de que esos territorios fueran cedidos en medio de las negociaciones.

Zelenski declaró: “Un día la distancia entre los ucranianos desaparecerá y estaremos de nuevo juntos como un país y una familia. Solo es cuestión de tiempo”. También se refirió a los ataques en represalia sufridos por parte de Rusia, que incluso podrían llegar a afectar la infraestructura de Moscú en caso de no lograr un acuerdo: “Nadie nos puede prohibir estos ataques porque son de justicia”, afirmó.

Volodimir Zelenski destacó la capacidad de resistencia Dentro de su discurso, habló de la capacidad de Ucrania para resistir los ataques frente al “segundo mejor ejército del mundo”, defendiendo la independencia del país lograda en 1991. En este día tan importante, remarcó: “Sólo nosotros decidiremos nuestro futuro” y agregó que conseguirá “garantías de seguridad tan fuertes que a nadie se le pasará por la cabeza la idea de atacar”, en referencia a las charlas y a la posibilidad de obtener apoyo de sus aliados.

Un día de festividad marcado por un nuevo ataque Más allá del discurso de Zelenski, donde a diferencia de otras ocasiones optó por un tono más conciliador, en las últimas horas, Rusia volvió a realizar un ataque de drones masivo con 574 drones y 40 misiles que provocó un incendio en una planta. Este ataque se da en el marco de las negociaciones de los últimos días, que podrían desvanecerse nuevamente.