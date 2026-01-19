Trump vincula la disputa por Groenlandia con que no le concedieran el Premio Nobel de la Paz

Al tiempo que repitió su deseo de hacerse del control de Groenlandia , el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , dijo que ya no se siente obligado a pensar únicamente en la paz tras no haber recibido el Premio Nobel de la Paz .

En un mensaje dirigido al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, Trump culpó al país por no otorgarle el galardón.

"Teniendo en cuenta que su país decidió no concederme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido ocho guerras y MÁS, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, aunque siempre será lo preponderante (pensar en la paz)", señala el mensaje al que tuvieron acceso medios de comunicación estadounidenses.

"Ahora puedo pensar en lo que es bueno y adecuado para Estados Unidos de América", añadió el mandatario.

De acuerdo con el líder republicano, "el mundo no será seguro a menos que tengamos el control completo y total de Groenlandia".

CBS News, el socio de la BBC en Estados Unidos, confirmó el mensaje y su contenido.

Un comité, no un país

Støre informó que había recibido el mensaje el domingo en respuesta a un texto que él y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, le habían enviado a Trump.

El líder noruego dijo que habían expresado su oposición a la propuesta de aumentar los aranceles por la disputa sobre Groenlandia y apuntaron a la necesidad de que hubiese una desescalada de la situación.

En ese contexto, propusieron una llamada, el mismo día, en la que los tres participaran.

Støre le hizo ver que un comité independiente, no el gobierno de Noruega otorgaba el Premio Nobel de la Paz.

Trump, quien no ha ocultado su deseo de ganar el galardón que se otorga anualmente, ha insistido cada vez más que Estados Unidos necesita tomar el control de Groenlandia por razones de seguridad nacional.

La isla ártica, poco poblada, pero rica en recursos, está muy bien situada para el funcionamiento de sistemas de alerta temprana, en caso de que se produzcan ataques con misiles.

Y también para el monitoreo de buques en la región.

El presidente estadounidense ha reiterado que quiere que su país compre Groenlandia y no ha descartado usar la fuerza militar contra un miembro de la alianza de seguridad de la OTAN para tomarla.

"Hace cientos de años"

El fin de semana, Trump dijo que impondría, desde febrero, un arancel del 10% a productos de ocho países aliados de la OTAN, si se oponen a su propuesta de adquirir Groenlandia y amenazó con aumentar ese porcentaje a 25% en junio.

Se trataría de productos que lleguen a Estados Unidos procedentes de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia.

Brendan SMIALOWSKI / AFP via Getty Images María Corina Machado le entregó a Trump su medalla del Nobel de la Paz, lo que generó el rechazo de varios sectores en Noruega.

En su mensaje a Støre, Trump señaló que Dinamarca no puede proteger Groenlandia de Rusia o China y preguntó: "¿por qué ellos tienen 'un derecho de propiedad'? No hay documentos escritos, es solo que un barco llegó allá cientos de años atrás, pero nosotros también tuvimos barcos que llegaron allá".

"He hecho más por la OTAN que cualquier otra persona desde su fundación, y ahora la OTAN debería hacer algo por Estados Unidos".

El primer ministro británico, Keir Starmer, indicó el lunes que cualquier decisión sobre el estatus futuro de Groenlandia "le pertenece solamente al pueblo de Groenlandia y el Reino de Dinamarca" y dijo que el uso de aranceles contra aliados era "incorrecto".

El ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, y la ministra de Relaciones Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, se reunirán el lunes con el secretario general de la OTAN, el general Mark Rutte.

La semana pasada, los gobiernos de Dinamarca y Groenlandia, junto a aliados de OTAN, decidieron incrementar la presencia y los ejercicios militares en el Ártico y en el Atlántico Norte.

Varios países europeos enviaron pequeños grupos de personal militar a Groenlandia en una llamada misión de reconocimiento.

La medalla

En su mensaje, Trump asegura que le ha puesto fin a ocho guerras desde que comenzó su segundo mandato como presidente, el año pasado.

El Premio Nobel de la Paz le fue concedido a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

Cuando soldados estadounidenses atacaron Venezuela, capturaron y sacaron del país al presidente Nicolás Maduro, a quien Washington acusa de narcotráfico y otros crímenes, Trump no respaldó a Machado como la próxima líder del país, en cambio le mostró su apoyo a Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro, que asumió como presidenta interina ante su ausencia.

Machado, quien ha elogiado a Trump, se reunió con el mandatario en la Casa Blanca la semana pasada y le dio su medalla del Nobel.

La Fundación Nobel dijo que el premio no podía "ni siquiera simbólicamente ser transferido".

