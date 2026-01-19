Donald Trump invitó a Vladímir Putin para integrar al "Junta de la Paz"

El presidente ruso, Vladímir Putin , recibió una invitación formal de su par estadounidense, Donald Trump , para sumarse a la Junta de la Paz que tendrá a su cargo la supervisión del futuro Gobierno de Gaza. La información fue confirmada este lunes por el Kremlin.

La confirmación oficial llegó a través del portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov , quien detalló el estado de la propuesta en diálogo con la prensa: "Efectivamente, el presidente Putin ha recibido por canales diplomáticos la propuesta de entrar a formar parte de la Junta de la paz. En estos momentos estudiamos todos los detalles de la propuesta".

En la misma línea, Peskov señaló que Moscú espera despejar interrogantes en las próximas instancias de diálogo bilateral y agregó que existe confianza en avanzar en los contactos con Washington para aclarar el alcance de la iniciativa .

En paralelo a estas gestiones, Putin encabezó este lunes una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia, aunque no trascendió oficialmente el temario abordado durante el encuentro.

La Junta de la Paz impulsada por Donald Trump suma a líderes internacionales para supervisar el futuro Gobierno de Gaza.

Según lo anunciado desde Estados Unidos, la Junta de la Paz estaría integrada por figuras de peso en la política internacional. Entre los nombres confirmados aparecen el ex primer ministro británico Tony Blair , el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio , el emisario de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner , yerno del presidente Trump.

Con el correr de las horas también se supo que Trump extendió invitaciones a otros líderes internacionales, entre ellos el rey Abdalá II de Jordania, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el mandatario argentino Javier Milei.

La definición de la Junta Ejecutiva se conoció luego de que la Casa Blanca anunciara el inicio de la segunda fase del plan de paz impulsado por Trump para Gaza. Esta etapa contempla la conformación de un Gobierno de tecnócratas en la Franja y el desarme del movimiento islamista Hamás.

Además, desde Washington adelantaron que durante el Foro de Davos, que se desarrolla esta semana en Suiza y contará con la participación de Trump, se brindarán precisiones sobre los países que integrarán la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, por sus siglas en inglés).

Ese contingente, bajo mandato de la ONU, tendría como objetivo garantizar la seguridad y la desmilitarización de Gaza, tal como lo establece el plan de paz presentado por el presidente estadounidense.