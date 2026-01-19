El nuevo posteo de Jorge Rial tras la dura opinión sobre el show del Chaqueño Palavecino con Javier Milei

Jorge Rial fue duramente criticado luego de un posteo que claramente pareció ir en contra del Chaqueño Palavecino. Es que el artista salteño cantó Amor Salvaje junto a Javier Milei en el escenario y el conductor lanzó un fuerte dardo.

Todo ocurrió tras la presentación de Palavecino en el Festival de Jesús María, Córdoba. El periodista se expresó en las redes con una publicación que generó enojo en diferentes usuarios y sostuvo que "El Chequeño Palavecino. No era así como los bautizaban a los artistas que viven de la del estado? O mejor el Chaqueño Pagavecino?".

Tras el escándalo que se generó, fue él mismo quien decidió aclarar que ese posteo no iba dirigido hacia el cantante: "Se armó un poco de quilombo con este tuit. Pobre Chaqueño. No fue para él. Es un artista que se gana el mango como cualquiera y una figura emblemática de los festivales".

El nuevo posteo de Jorge Rial tras la polémica con el Chaqueño Palavecino Captura de pantalla 2026-01-19 072945 Jorge Rial aclaró que el escrito no era para el Chaqueño Palavecino. Foto: X / @rialjorge. "Era para los bolu... a los que les gusta denigrar a los músicos con sobrenombres. Pero prefieren tirarle el despelote al cantante y no asumir ellos que ahora hacen lo que antes criticaban. Igual, me la soban", escribió en el final.