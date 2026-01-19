El nuevo posteo de Jorge Rial tras la dura opinión sobre el show del Chaqueño Palavecino con Javier Milei
El periodista decidió aclarar la publicación tras el fuerte repudio que recibió en las redes sociales.
Jorge Rial fue duramente criticado luego de un posteo que claramente pareció ir en contra del Chaqueño Palavecino. Es que el artista salteño cantó Amor Salvaje junto a Javier Milei en el escenario y el conductor lanzó un fuerte dardo.
Todo ocurrió tras la presentación de Palavecino en el Festival de Jesús María, Córdoba. El periodista se expresó en las redes con una publicación que generó enojo en diferentes usuarios y sostuvo que "El Chequeño Palavecino. No era así como los bautizaban a los artistas que viven de la del estado? O mejor el Chaqueño Pagavecino?".
Tras el escándalo que se generó, fue él mismo quien decidió aclarar que ese posteo no iba dirigido hacia el cantante: "Se armó un poco de quilombo con este tuit. Pobre Chaqueño. No fue para él. Es un artista que se gana el mango como cualquiera y una figura emblemática de los festivales".
El nuevo posteo de Jorge Rial tras la polémica con el Chaqueño Palavecino
"Era para los bolu... a los que les gusta denigrar a los músicos con sobrenombres. Pero prefieren tirarle el despelote al cantante y no asumir ellos que ahora hacen lo que antes criticaban. Igual, me la soban", escribió en el final.
La palabra del Chaqueño Palavecino tras el escrito de Jorge Rial
El Chaqueño fue consultado por un medio de comunicación tras lo sucedido y subrayó que "seguramente más de uno va a hablar. Yo no tengo banderas políticas para nada. Me gusta la parte social, sabía que cantaba y, bueno, es el presidente de la nación".