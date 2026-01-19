Sin el Nobel, Donald Trump avisó que ya no pensará "únicamente" en la paz y reforzó el reclamo sobre Groenlandia

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump envió este lunes una carta al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, alegando que no considera necesario tener en cuenta "únicamente" la paz mundial debido a la decisión del Comité Nobel de no otorgarle el Premio Nobel de la Paz .

Por lo tanto, el mandatario afirma que el hecho de que no se le entregara el galardón conformó una de las principales razones para impulsar la compra de Groenlandia.

"Considerando que su país decidió no otorgarme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido 8 guerras MÁS, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz , aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para los Estados Unidos de América ", sostuvo el mandatario estadounidense en el escrito.

De acuerdo con diversos medios estadounidenses, los efectivos del Consejo de Seguridad Nacional estadounidenses le hicieron llegar la misiva a varios embajadores de Europa en Washington.

Además de reforzar su reclamo sobre Groenlandia, Trump afirmó que "Dinamarca no puede proteger ese territorio de Rusia o China" y, por otro lado, cuestionó que este país tenga "un derecho de propiedad" sobre la isla más grande del mundo ya que, según el presidente, "no existen documentos escritos, solo que un barco atracó allí hace cientos de años". A su vez, Trump alega que los Estados Unidos también tuvo presencia en el lugar.

Según el líder republicano, hizo "más por la OTAN que cualquier otra persona desde su fundación, y ahora la OTAN debería hacer algo por Estados Unidos".

"El mundo no será seguro a menos que tengamos el control completo y total de Groenlandia", cerró el líder de los estadounidenses.

El Nobel de la Paz y Venezuela

El galardón de la Paz se otorgó a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien la semana pasada se reunió con Trump en la Casa Blanca en un almuerzo a puertas cerradas. En el encuentro, Machado le dió su medalla del Nobel por haber realizado la operación militar que extrajo a Nicolás Maduro de Venezuela.

Donald Trump y María Corina Machado Nobel efe Momento en que María Corina Machado regala su Nobel a Donald Trump. Foto Efe EFE

Sin embargo, la Fundación Nobel expresó que el premio no podía "ni siquiera simbólicamente ser transferido".

El interés de Estados Unidos en Groenlandia

El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, confirmó que recibió la carta de Donald Trump este lunes, luego de un intercambio previo de mensajes que mantuvo el domingo junto al presidente de Finlandia, Alexander Stubb. Según detalló el líder noruego, ambos mandatarios le habían escrito al presidente estadounidense para manifestar su rechazo a la posibilidad de aumentar aranceles en el marco de la disputa por Groenlandia y para advertir sobre la necesidad de desescalar el conflicto.

En ese contexto, Støre y Stubb propusieron una llamada telefónica conjunta ese mismo día. Durante ese intercambio, el jefe de Gobierno noruego le remarcó a Trump que el Premio Nobel de la Paz no lo otorga el Estado noruego, sino un comité independiente, una aclaración que el mandatario estadounidense pareció desestimar.

Groenlandia Sin acuerdo en Washington, Europa tomó la decisión de reforzar su presencia militar en Groenlandia. EFE

Trump, que nunca ocultó su interés en obtener el galardón, endureció en los últimos meses su discurso en torno a Groenlandia y volvió a insistir en que Estados Unidos necesita tomar el control de la isla por razones de seguridad nacional.

La isla ártica, escasamente poblada pero estratégica y rica en recursos naturales, ocupa una posición clave para el funcionamiento de sistemas de alerta temprana ante eventuales ataques con misiles, además de permitir el monitoreo del tránsito marítimo en una región cada vez más disputada por las potencias globales.

En ese marco, el presidente estadounidense reiteró su intención de que Washington compre Groenlandia y llegó incluso a no descartar el uso de la fuerza militar para avanzar sobre el territorio, pese a que se trata de una región vinculada a un país miembro de la OTAN.