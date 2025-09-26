Trump impondrá una nueva serie de aranceles a partir del 1° de octubre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves que, además de los amplios aranceles recíprocos aplicados a países de todo el mundo, se cobrarán nuevos gravámenes a productos específicos a partir del 1° de octubre.

“A partir del 1° de octubre de 2025, impondremos un arancel del 100 por ciento a cualquier producto farmacéutico de marca o patentado, a menos que la empresa esté construyendo su planta de fabricación farmacéutica en Estados Unidos”, publicó Trump en redes sociales.

“‘Estar construyendo’ se definirá como ‘iniciar las obras’ y/o ‘estar en construcción'”, explicó el mandatario y en otra publicación del mismo día, Trump escribió: “Impondremos un arancel del 50% a todos los gabinetes de cocina, tocadores de baño y productos asociados, a partir del 1° de octubre de 2025. Además, aplicaremos un arancel del 30% a los muebles tapizados”.

“La razón de esta medida es la masiva ‘inundación’ de productos provenientes del extranjero en Estados Unidos. Se trata de una práctica muy injusta, pero debemos proteger nuestro proceso de fabricación, tanto por motivos de seguridad nacional como por otras razones”, explicó. Trump también anunció la imposición de un arancel del 25%, a partir del 1° de octubre, sobre los “camiones pesados (¡grandes!)” fabricados fuera de Estados Unidos.