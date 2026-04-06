Trump felicita a la tripulación de la misión Artemis II tras dar la vuelta a la luna
La NASA inició una era histórica con el despegue de la misión Artemis II. Detalles del viaje que pone al hombre en el espacio profundo luego de 50 años.
La NASA inició una era histórica con el despegue de la misión Artemis II. Detalles del viaje que pone al hombre en el espacio profundo luego de 50 años.
Cincuenta años después del programa Apolo, la humanidad está lista para regresar a las cercanías del satélite terrestre. Este miércoles 1 de abril de 2026, la NASA lanzó la misión Artemis II, un hito que marcó el primer viaje tripulado hacia la Luna en el siglo XXI. El despegue se realizó desde el legendario Centro Espacial Kennedy, en Florida.
El presidente de EE.UU., Donald Trump conversó y agradeció su valentía en una conversación en directo con los cuatro tripulantes de la nave Orión de la misión Artemis II, minutos después de que navegaran a través del lado oscuro de la luna, rompiendo el récord de la distancia más lejana jamás alcanzada en el espacio.
Trump aprovechó para recordar que la bandera estadounidense volverá al satélite lunar para dejar "no solo huellas" sino para establecer "una misión permanente".
Tras acercarse a 6545 kilómetros de la Luna, el punto más cercano al satélite, la nave Orion recuperó la señal con la NASA.
A medida que la nave se aproxima al satélite, los astronautas de la misión Artemis II comenzaron a relatar cómo cambia la apariencia de la Luna vista de cerca. La astronauta Christina Koch destacó una percepción que llamó la atención: “Cuanto más miro la Luna, más marrón se ve”, una tonalidad que contrasta con la imagen grisácea que se observa desde la Tierra.
En sus comunicaciones con el control de la NASA, la tripulación también describió un fenómeno particular en la superficie: pequeños cráteres que reflejan la luz con gran intensidad. “Algunos son diminutos… y hay un par que realmente destacan”, explicó Koch, quien comparó ese efecto con “una pantalla de lámpara con pequeños agujeros por donde pasa la luz”, remarcando que “son tan brillantes en comparación con el resto de la Luna”.
Además, la astronauta señaló que formaciones como Mare Imbrium presentan un aspecto completamente distinto al habitual. “Se ve completamente diferente a la vista normal”, afirmó, y lo resumió con una imagen contundente: “Todo parece una gran protuberancia… una gran herida en proceso de cicatrización”. En ese contexto, también expresó el impacto emocional del momento: “Es increíble ver este lado de la Luna”, mientras la tripulación observa simultáneamente la Tierra y el satélite desde la ventana de la nave.
La NASA compartió el cronograma con los próximos pasos de la misión Artemis II:
La nave Orión ya se encuentra realizando el sobrevuelo lunar, donde en breve estará a solo 6500 km de altitud de la superficie de la Luna. Momento en el que se espera que la nave pierda señal por aproximadamente 30 minutos.
Mientras tanto, los astronautas dentro de la misma ya comenzaron a describir como se observa la superficie lunar y comienzan a tomar anotaciones. Donde, cerca de las 20 horas, se espera que lleguen al punto más cerca con la Luna.
En medio de la histórica misión de la NASA y del histórico recorrido alrededor de la Luna, la tripulación del Artemis II tuvo un emotivo gesto con el astronauta Reid Wiseman. Durante este trayecto, la tripulación decidió nombrar Carroll a uno de los cráteres lunares en honor a la difunta esposa del piloto de la nave.
To commemorate the Artemis II mission, the astronauts announced their suggestion to rename certain features on the Moon to honor the Orion spacecraft, named Integrity, as well as commander Reid Wiseman's late wife, Carroll. pic.twitter.com/ejfhnItDo8— NASA (@NASA) April 6, 2026
Este lunes, los astronautas a bordo del Artemis II lograron un récord histórico para la humanidad al alcanzar la mayor distancia jamás recorrida por un ser humano, logrando una distancia de 252.752 millas desde la Tierra.
Esta marca supera el récord que había establecido el Apolo 13 en 1970 por aproximadamente 4.102 millas.
El momento más esperado de la misión Artemis II ya está en marcha, tanto para los astronautas como para la comunidad científica que aguarda nuevas imágenes del lado oculto de la Luna.
Alrededor de las 19 de Argentina, la cápsula Orion, tripulada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, se convertirá en la primera nave con humanos a bordo en más de medio siglo en sobrevolar la cara oculta del satélite natural, una región invisible desde la Tierra. Durante este tramo, la tripulación realiza observaciones directas y registra imágenes de zonas nunca antes vistas por el ser humano. Estarán incomunicados al rededor de 50 minutos.
La transmisión desde la nave Orión se llevará adelante desde las 13 de nuestro país, según informó la NASA en su cuenta oficial de X.
We're going farther than ever before Today, the Artemis II crew will break the record for how far humans have traveled from Earth as they fly around the far side of the Moon. Coverage begins at 1 p.m. EDT (1700 UTC). Watch Artemis II make history:… pic.twitter.com/hCOVQPkxUF— NASA (@NASA) April 6, 2026
El sexto día de vuelo representa un punto clave en la misión. En esta etapa, la nave alcanza su máxima aproximación a la superficie lunar, a unos 6.500 kilómetros, al mismo tiempo que se ubica en su mayor distancia respecto de la Tierra, a aproximadamente 402.000 kilómetros.
Este hito marca un doble récord histórico: los integrantes de Artemis II pasan a ser los seres humanos que más lejos han viajado del planeta Tierra, superando la marca establecida durante la misión Apollo 13.
Los cuatro astronautas de la misión Artemis II tendrán la oportunidad de presenciar un eclipse solar cuando realicen este lunes un sobrevuelo sobre la cara oculta de la Luna, con lo que batirán el récord histórico de distancia alcanzado por la humanidad.
La tripulación, compuesta por el comandante Reid Wiseman, los astronautas de la NASA Victor Glover y Christina Koch, y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) Jeremy Hansen, podrán observar el espectáculo astronómico que tendrá una duración de casi una hora hacia el final de la ventana de sobrevuelo de seis horas programada para este 6 de abril.
La NASA explicó que durante el eclipse, el Sol quedará oculto a la vista al pasar por detrás de la Luna, desde la perspectiva de la cápsula Orion, un fenómeno que no podrá ser visto desde la Tierra.
En ese momento, la tripulación observará a la Luna mayormente oscura, lo que les brindará la oportunidad de buscar destellos de luz provocados por meteoroides que impacten en la superficie lunar, partículas de polvo elevándose sobre el borde del satélite natural y objetivos del espacio profundo, incluidos planetas.
Mientras el Sol se deslice por detrás de la Luna, los astronautas podrán observar la corona solar, la capa más externa de la atmósfera del Sol.
Este domingo, la nave Orion se encuentra en una etapa crítica de su trayectoria, dejando atrás la influencia gravitatoria directa de nuestro planeta para ser capturada progresivamente por la Luna.
Según los últimos datos de telemetría proporcionados por el centro de control de la NASA en Houston, la ubicación de la nave es la siguiente:
Distancia desde la Tierra: 219.624 millas (353.450 kilómetros aproximadamente).
Distancia restante para alcanzar la Luna: Solo faltan 58.000 millas para que la cápsula llegue a su punto de máxima aproximación.
A esta distancia, la tripulación ya puede observar el disco lunar con una claridad sin precedentes, preparándose para el sobrevuelo que los llevará a una región del espacio nunca antes visitada por seres humanos en el lado oculto del satélite.
Tras descartar la posibilidad del regreso a la Tierra y continuar la misión rumbo al lado oculto de la Luna, la astronauta a bordo del Artemis II, Christina Koch, describió cómo se ve esa cara del satélite.
“Las partes más oscuras no están del todo en el lugar correcto. Y algo me hace sentir que no es la luna que estoy acostumbrada a ver”, explicó.
Por otro lado, Reid Wiseman habló respecto al estado de la misión y, a pesar de algunos contratiempos, calificó el vuelo como un "logro magnífico" y dijo que la posibilidad de contemplar tanto la Tierra como la Luna desde la nave fue "verdaderamente impresionante".
La misión Artemis II continúa su viaje hacia la Luna con una precisión tal que la NASA decidió cancelar una de las maniobras previstas de corrección de trayectoria. Según informaron desde el centro de control en Houston, la cápsula Orión mantiene un rumbo tan exacto que no requiere ajustes en esta etapa del vuelo.
Las maniobras de corrección forman parte del cronograma habitual de este tipo de misiones y tienen como objetivo optimizar la velocidad y dirección de la nave. Sin embargo, en este caso, los controladores de vuelo determinaron que la trayectoria actual ya se encuentra dentro de los parámetros ideales, por lo que no fue necesario ejecutar la primera intervención planificada.
This view just hits different @Astro_Christina and @astro_reid take a moment to look back at Earth as they continue deep into space toward the Moon. pic.twitter.com/NMDeLj256K— NASA (@NASA) April 4, 2026
Desde la agencia espacial explicaron que cualquier modificación futura, en caso de ser necesaria, podrá realizarse en instancias posteriores sin afectar el desarrollo general de la misión. Esta decisión representa un indicador clave del buen desempeño técnico de la nave y de la precisión alcanzada en su navegación hacia el satélite natural.
El avance sin correcciones refuerza las expectativas sobre el sobrevuelo lunar previsto para los próximos días, consolidando a Artemis II como una misión que se desarrolla según lo planificado y con un alto nivel de exactitud en su trayectoria.
La misión Artemis II de la NASA avanzó con éxito en su travesía y ya completó más de la mitad del recorrido hacia la Luna, según informó la agencia espacial en su último parte oficial. Mientras la nave Orión continúa su viaje, los astronautas ultiman detalles para el esperado sobrevuelo de la cara oculta del satélite, una de las etapas más desafiantes de la misión.
Durante ese tramo, la tripulación capturará nuevas imágenes del espacio profundo que serán compartidas tanto con la comunidad científica como con el público. La expectativa crece luego del impacto global que generó la primera fotografía completa de la Tierra tomada desde esta misión, una imagen nocturna que permitió identificar continentes, auroras y hasta luces de ciudades argentinas.
El avance de Artemis II marca el regreso de las misiones tripuladas a la órbita lunar tras más de 50 años, retomando el legado de las históricas imágenes del programa Apolo, como la icónica “Blue Marble” de 1972. En ese contexto, la nueva misión no solo busca ampliar el conocimiento científico, sino también volver a ofrecer una mirada única del planeta desde el espacio profundo.
Lock in, we’re Moonbound.Artemis II astronauts are more than halfway to their destination, and preparations for lunar flyby are underway. During their trip around the far side of the Moon, they will capture imagery to share with scientists (and you, too!). pic.twitter.com/T2z4W2XLCt— NASA (@NASA) April 4, 2026
La misión Artemis II de la NASA marcó un nuevo hito al obtener la primera imagen completa de la Tierra en más de medio siglo desde una trayectoria hacia la Luna. La fotografía fue tomada por el comandante Reid Wiseman desde la cápsula Orión, tras completar la maniobra de inyección translunar, y muestra al planeta como un globo brillante en plena oscuridad, con África y Europa visibles, además de fenómenos como auroras y la luz zodiacal.
Uno de los aspectos más impactantes de la imagen es su carácter nocturno, que permitió observar detalles poco habituales como las luces de ciudades alrededor del mundo. En ese contexto, se destacan Buenos Aires, además de otras localidades argentinas como Neuquén, Bahía Blanca y Mendoza, junto a puntos luminosos en Chile, Brasil e incluso embarcaciones en el mar argentino, todo bajo un cielo donde también se aprecian estrellas.
La imagen, difundida por la NASA, generó repercusión global tanto por su valor científico como simbólico, al mostrar la Tierra desde una perspectiva lejana en pleno regreso de las misiones tripuladas a la Luna. Capturada con una cámara de alta precisión a través de la ventana de Orión, la fotografía se suma a las icónicas postales del programa Apolo y refuerza la idea de un planeta único, observado desde el espacio por una nueva generación de astronautas.
La misión Artemis II dio un paso decisivo tras completar la maniobra de inyección translunar, que permitió a la nave Orión abandonar la órbita terrestre y encaminarse hacia la Luna. Este encendido de motor marcó el inicio del tramo más simbólico del viaje y consolidó el avance del primer vuelo tripulado del programa Artemis.
Con la nave ya en ruta, la NASA puso en marcha el Plan de Objetivos Lunares, una guía que organizará las tareas de observación durante el sobrevuelo previsto. La tripulación dispondrá de unas seis horas para analizar la superficie lunar, enfocándose en cráteres, formaciones volcánicas y estructuras geológicas clave para comprender el origen del satélite y del sistema solar.
En paralelo, los astronautas realizaron pruebas técnicas de los sistemas de la cápsula y resolvieron inconvenientes menores sin afectar la misión. La maniobra principal implicó un encendido de casi seis minutos que consumió gran cantidad de combustible y permitió cambiar la trayectoria de la nave, marcando el comienzo de una nueva etapa en la exploración espacial.
Después de un merecido descanso, la tripulación de la misión Artemis II compartió dos espectaculares fotos del planeta Tierra tomadas desde el interior de la nave Orión.
"¡Buenos días, mundo! Tenemos nuevas y espectaculares imágenes de alta resolución de nuestro planeta natal, donde todos miramos a través de la ventana de la cápsula Orión a nuestros astronautas de Artemis II mientras continúan su viaje a la Luna", fue el primer posteo que compartió la NASA en su cuenta de X.
En un breve hilo, acompañó una segunda imagen con el siguiente detalle: "Vemos nuestro planeta en su totalidad, iluminado por espectaculares tonos azules y marrones. Incluso una aurora verde ilumina la atmósfera. Somos nosotros, juntos, observando el viaje de nuestros astronautas a la Luna".
Luego de completar la misión II, la NASA, desde la central en la Tierra le deseó buenas noches a la tripulación de Artemis II. "Goodnight crew", se escucha en el video publicado en la cuenta de X de la entidad espacial.
Flight Day 2 for the @NASAArtemis II mission is winding down as the crew preps for sleep after a busy day.Goodnight Crew. Goodnight Moon. pic.twitter.com/9Hk8vvbPP0— NASA (@NASA) April 3, 2026
Tras pasar la fasa crítica de la maniobra de inyección translunar, la nave se dirige exitosamente hacia la Luna y salió de la órbita terreste. Tras más de 50 años, una nave nuevamente sobrevolará nuestro satélite natural.
Además, se confirmó que la nave regresará a la tierra en el día diez.
Nominal translunar injection burn complete. The Artemis II crew is officially on the way to the Moon. America is back in the business of sending astronauts to the Moon. This time, farther than ever before.— NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) April 3, 2026
"Se ha completado la maniobra de inyección translunar nominal. La tripulación de Artemis II está oficialmente de camino a la Luna. Estados Unidos ha vuelto a la actividad de enviar astronautas a la Luna. Esta vez, más lejos que nunca", manifestó el administrador de la NASA, Jared Isaacman.
La NASA enfrenta la crucial misión de tomar la "autopista" que llevará a los cuatro astronautas de Artemis II hacia la órbita lunar o, en caso de un eventual traspié, devolverlos a la Tierra; o incluso, si el combustible y otros factores técnicos lo permiten, dar otras vueltas alrededor del planeta antes de intentar la maniobra nuevamente.
Gerónimo Villanueva, director Asociado para la Exploración del Sistema Solar del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, dijo este jueves en una entrevista con EFE que, en caso de que el lanzamiento hacia la Luna, previsto para las 20.49 de Argentina, no se concrete, existen otras oportunidades.
Sin embargo, Villanueva dijo que "va todo en orden" y que una vez entren en la órbita que los llevará a la Luna ya no hay camino de vuelta, se debe ir hasta este satélite natural para el regreso a casa de la tripulación, compuesta por Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen.
El científico explicó que tras el "exitoso" lanzamiento este miércoles desde Cabo Cañaveral, en Florida, siguieron dos vueltas de la cápsula Orión alrededor de la Tierra en una órbita circular, un poco elevada, y después, con una pequeña propulsión de esta mañana, se colocó en una elíptica, "una más dinámica".
La idea es encaminar la nave cuando se encuentre lo más alejada posible de la Luna, indicó Villanueva, momento en el que se realiza otra "propulsión importante, pero ya hay camino hacia la Luna".
La NASA evalúa si aprueba el inicio del viaje a la Luna de la cápsula Orión de Artemis II, programado para 25 horas después del despegue desde Cabo Cañaveral (Florida, EE.UU.), y el siguiente paso crítico de la misión que prevé el regreso del ser humano a la órbita lunar más de medio siglo después.
"El equipo de gestión de la misión se reunirá hoy para su primer encuentro de la misión con el fin de evaluar los sistemas de la nave espacial y dar su aprobación para la próxima maniobra de inyección translunar que propulsará a los astronautas fuera de la órbita terrestre y hacia la Luna por primera vez desde 1972", informó en un comunicado la agencia espacial.
De ser aprobada, la maniobra está programada para las 20.49 de Argentina y tendrá una duración de 5 minutos y 49 segundos.
Para comenzar el trayecto hacia el satélite natural, la nave experimentará un cambio de velocidad de 388 metros por segundo que le permitirá salir de la órbita terrestre.
"Los controladores de vuelo supervisarán de cerca el rendimiento del motor, el guiado y los datos de navegación durante toda la maniobra para garantizar que Orión se mantenga alineado con precisión para el viaje de ida", aclaró la NASA.
La nave espacial despegó ayer a las 20.35 de nuestro país y actualmente se encuentra en la órbita terrestre alta, en su trayectoria alrededor de la Tierra.
Artemis II tiene el objetivo de enviar a astronautas a la órbita lunar por primera vez desde que la tripulación de Apolo 17 abandonaran el satélite en 1972.
El administrador de la NASA, Jared Isaacman, reportó este jueves que van "bien" los cuatro astronautas de Artemis II mientras orbitan la Tierra, un paso que deben cumplir antes de evaluar si continúan con su viaje hacia la Luna o abortan la misión.
"Los astronautas de Artemis II lo están haciendo genial. La nave espacial Orión está funcionando bien en una impresionante órbita elíptica, y el equipo de Control de Misión (del Centro Espacial Jonhson en Houston) está cuidando bien a la tripulación", expuso Isaacman en sus redes sociales.
Los tripulantes han dedicado su primer día en el espacio, tras su despegue el miércoles desde Cabo Cañaveral en Florida, a girar alrededor de la Tierra para verificar que la nave esté lista para la propulsión translunar que los empujaría fuera de la órbita terrestre hacia la Luna, un trayecto que tomaría cuatro días.
El equipo en tierra de la NASA despertó a los tripulantes con la canción 'Sleepyhead' de la banda Young & Sick a las 7:06 hora local del este de Estados Unidos (11:06 GMT), "tras un breve periodo de descanso", casi 12 horas después del lanzamiento desde Cabo Cañaveral, en Florida, según informó la agencia espacial.
De tener éxito, los tripulantes llegarán al lado más oculto de la Luna el próximo lunes, 6 de abril, y alcanzarán el punto más lejano en el espacio profundo al que jamás haya llegado una persona, más de 400.000 kilómetros desde la Tierra.
Un niño de ocho años logró enviar en la misión Artemis II a 'Rise', un pequeño juguete de peluche que acompañará por los próximos 10 días a la tripulación de la nave Orión, que espera hacer historia al llegar al lado más oculto de la Luna.
Lucas Ye, nacido y residente de Mountain View en el norte de California, ganó un concurso internacional convocado por la NASA, entre más de 2.500 estudiantes de más de 50 países para diseñar el indicador de ingravidez.
"Rise" representa a la Luna con una gorra de béisbol que tiene el dibujo de la Tierra en su parte principal y las estrellas y las galaxias en la visera.
Ye se inspiró en la fotografía 'Earthrise' (Salida de la Tierra), tomada durante la misión Apolo 8.
La tripulación la conforman el comandante Reid Wiseman, la especialista Christina Koch y el piloto Victor Glover, los tres de la NASA, así como Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), quienes hicieron parte del jurado.
En declaraciones compartidas por la NASA, Koch destacó la importancia de la conexión de 'Rise' con el legado del Apolo 8, una misión que contribuyó a inspirar el actual regreso a la Luna.
Un equipo de la NASA fue el encargado de construir el juguete.
Las misiones espaciales han tenido la tradición de llevar un indicador de gravedad cero desde la misión Vostok 1, de Yuri Gagarin en 1961, según información citada por Los Angeles Times.
Un peluche de Snoopy con un traje de astronauta en miniatura fue llevado en la misión Artemis I.
Ye tuvo la oportunidad de viajar al Centro Espacial Kennedy, en Florida, para asistir al lanzamiento del miércoles junto a su familia y aseguró haber estado "muy, muy feliz".
Para los interesados en seguir el minuto a minuto de la misión, la agencia espacial mantiene activa su plataforma de rastreo donde se puede observar la velocidad y altitud de la cápsula en relación con nuestro planeta. El regreso de la humanidad a las proximidades de la Luna es, hoy más que nunca, una realidad tangible.
Posteriormente, a las 04:05 horas, la nave Orion ejecutó un encendido de motores adicional. Esta maniobra técnica tuvo como fin corregir la geometría orbital de la cápsula, asegurando que se encuentre en la posición exacta antes de abandonar la influencia terrestre.
Según informó la NASA, este paso ocurrió tras aproximadamente 8 horas y media de vuelo efectivo, seguidas por un periodo de descanso programado para los cuatro astronautas a bordo, quienes deben estar en óptimas condiciones para la fase más exigente del día.
Durante el resto de la mañana y la tarde, los ingenieros realizarán un chequeo completo de todos los sistemas de soporte vital y propulsión de la Orion mientras se encuentra en órbita alta terrestre. Todo este proceso es la antesala de la maniobra principal de la misión: la Inyección Translunar.
¿Qué es la TLI?: Es el último gran impulso de los motores que saca a la nave de la órbita de la Tierra y la coloca en una trayectoria de "retorno libre" alrededor de la Luna.
Horario previsto: La NASA estima que esta ignición crucial se producirá antes de las 21:30 horas.
Dato clave: Una vez ejecutada la inyección translunar, la nave ya no podrá dar marcha atrás de forma sencilla; quedará atrapada por la gravedad lunar para realizar el sobrevuelo histórico que llevará a los humanos a la mayor distancia de la Tierra jamás registrada.
La misión Artemis II acaba de superar uno de sus hitos más críticos. Tras seis horas de vuelo, la cápsula Orion se despidió de la etapa superior del cohete SLS para empezar a navegar por su cuenta. Entre maniobras de precisión y una luz de alerta que nadie quiere ver en el espacio, la tripulación ya está escribiendo los libros de historia de este 2026.
Wiseman, Glover, Koch y Hansen tomaron los controles manuales para realizar las "operaciones de proximidad".
El ejercicio: Durante 70 minutos, los astronautas guiaron la nave acercándose y alejándose de la etapa superior del cohete.
El objetivo: Simular maniobras de acoplamiento. Esto es vital para futuras misiones (como Artemis III) donde deberán conectarse con el módulo de aterrizaje de SpaceX o la estación Gateway.
Incluso en la nave más avanzada de la historia, las cosas más mundanas pueden fallar. Durante las maniobras, una luz de advertencia empezó a parpadear: el sistema sanitario (el inodoro espacial) reportaba una falla.
En microgravedad, esto no es solo una incomodidad, sino también un riesgo biológico y técnico. Afortunadamente, tras consultar con el centro de control en Houston, la tripulación logró reparar el sistema y la luz de alerta se apagó.
Tras la separación de la Orion, se produjo un evento clave para la ciencia regional: la liberación de Atenea, un microsatélite argentino.
Activación: Se encendió de forma autónoma tras salir de su compartimento.
Conexión: Ya envió sus primeros paquetes de datos a las estaciones de la CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales) en Argentina.
Misión: Durante las próximas 11 horas (como mínimo), el satélite continuará transmitiendo información técnica que valida la capacidad de la industria argentina para participar en misiones de espacio profundo.
El equipo de lanzamiento ha decidido detener temporalmente sus operaciones debido a una complicación detectada en un sistema de seguridad fundamental para la misión. Aunque el término "suspendido" puede generar inquietud, es importante aclarar que esto no implica la cancelación del lanzamiento; por el contrario, representa una medida de precaución mientras la NASA trabaja contrarreloj para resolver el inconveniente.
El problema identificado afecta al Sistema de Terminación de Vuelo, un mecanismo de seguridad crítico cuya función es enviar una señal de autodestrucción al cohete SLS en caso de que se desviara de su curso previsto. Este sistema resulta absolutamente indispensable para proceder con el despegue, por lo que su funcionamiento óptimo es una condición sine qua non para la misión.
Lejos de abandonar los preparativos, la agencia espacial continúa avanzando con determinación en la cuenta regresiva, mientras sus técnicos e ingenieros trabajan intensamente para identificar y rectificar la falla. El equipo mantiene la esperanza de que el problema sea resuelto en el tiempo disponible, permitiendo que Artemis II pueda despegar según lo programado. Cada minuto cuenta, y la pericia de los profesionales de la NASA será decisiva para que esta histórica misión continúe adelante.
Con apenas dos horas para que se abra la ventana de lanzamiento, los técnicos de la NASA se encuentran en la recta final de los preparativos. En este momento crucial, trabajan en la instalación del panel de servicio de la escotilla del módulo de tripulación en la nave Orion, un componente vital que actúa como protector de las conexiones esenciales y resguarda tanto la seguridad de los astronautas como la integridad de todos los sistemas de a bordo.
Paralelamente, los equipos de la agencia espacial realizan exhaustivas verificaciones de cada cierre y sello alrededor de la escotilla, asegurándose de que todo esté herméticamente sellado y en perfectas condiciones operacionales para la misión histórica que está a punto de iniciarse.
Una vez certificada la estanqueidad y seguridad de esta zona crítica, los técnicos procederán con las inspecciones finales pendientes y darán inicio a la cuenta regresiva desde la plataforma de lanzamiento 39B, ubicada en el prestigioso Centro Espacial Kennedy de Florida.
En su cuenta de la plataforma Truth Social, el presidente de los Estados Unidos en la que adelantó que "por primera vez en más de 50 años, Estados Unidos regresa a la Luna! Artemis II, uno de los cohetes más potentes jamás construidos" y "lanzará a (sus) valientes astronautas más lejos en el espacio profundo de lo que ningún ser humano ha llegado jamás".
"Estamos GANANDO, en el espacio, en la Tierra y en todas partes: económica, militarmente y ahora, MÁS ALLÁ DE LAS ESTRELLAS. ¡Nadie se nos acerca! Estados Unidos no solo compite, DOMINA, y el mundo entero está observando. ¡Que Dios bendiga a nuestros increíbles astronautas, que Dios bendiga a la NASA y que Dios bendiga a la nación más grande que jamás haya existido, los Estados Unidos de América!", expresó.
Reid, Victor, Christina y Jeremy tomaron asiento en la cima del cohete.
En el Centro Espacial Kennedy, el equipo de lanzamiento de la NASA autorizó el inicio del abastecimiento de combustible del potente cohete SLS, destinado a transportar la nave Orion con su tripulación hacia las inmediaciones de nuestro satélite natural. Con esta acción se materializa uno de los hitos más esperados de la exploración espacial contemporánea.
Así carga combustible el Artemis II.
Los cuatro astronautas seleccionados para esta ambiciosa travesía —Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen— se encuentran ya en ruta hacia la plataforma de lanzamiento, listos para abordar el vehículo espacial que será su puente hacia la órbita lunar. Cada uno de ellos representa años de entrenamiento, dedicación y el sueño compartido de expandir los límites de la presencia humana en el espacio.
Argentina participará en la misión espacial Artemis II de la NASA con el microsatélite Atenea, diseñado y construido en el país por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) en colaboración con instituciones científicas y universidades nacionales. El satélite formará parte de una misión histórica, al ser incluido como carga secundaria en el primer vuelo tripulado que orbitará la Luna en más de cinco décadas.
Artemis II no aterrizará en la superficie lunar; su misión es orbitar el satélite y validar todos los sistemas de seguridad para que la futura misión Artemis III pueda concretar el descenso humano en el polo sur de la Luna.
La NASA ha desplegado una cobertura masiva para que nadie se pierda este evento. La transmisión oficial en español comenzará a las 17:45 (hora de Buenos Aires) el miércoles 1 de abril.
Podrás seguirlo a través de las siguientes plataformas:
NASA+: La plataforma de streaming gratuita de la agencia espacial.
YouTube: En el canal oficial de la NASA (con opción de audio en español).
Seguimiento Real: A través del sitio oficial nasa.gov/trackartemis, donde se podrá ver la posición exacta de la nave en tiempo real.
Si los cálculos de navegación se mantienen, la llegada a las inmediaciones lunares y el punto de máxima distancia se alcanzarán a comienzos de la próxima semana:
Traslado hacia la Luna: Una vez superadas las primeras 48 horas en órbita terrestre, la nave encenderá sus motores para un viaje de tres días hacia el satélite.
Hito histórico (6 de abril): La tripulación superará el récord de 400.171 kilómetros de distancia desde la Tierra, marca establecida por la misión Apolo 13 en 1970.
La ventana de lanzamiento para el megacohete SLS se abrirá oficialmente a las 19:24 (hora de Buenos Aires). Se espera que la travesía total dure 10 días, durante los cuales la nave Orion pondrá a prueba sus sistemas de soporte vital con humanos a bordo por primera vez.