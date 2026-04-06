Artemis II: a qué hora y cómo ver el histórico recorrido por la cara oculta de la Luna

La misión Artemis II de la NASA inicia su histórico sobrevuelo lunar este 6 de abril de 2026, con transmisión en vivo y observaciones inéditas de la cara visible y oculta de la Luna . La transmisión oficial del sobrevuelo lunar podrá seguirse desde las 13:00 (hora local según región) a través de múltiples plataformas digitales. A las 15:45 en Argentina se podrá ver el lado oculto del satélite .

La transmisión oficial del sobrevuelo lunar podrá seguirse desde las 13:00 (hora local según región) a través de múltiples plataformas digitales. Entre las opciones disponibles se encuentran:

Este despliegue multiplataforma permite que el evento tenga alcance global, facilitando el acceso en tiempo real a uno de los hitos más importantes de la exploración espacial reciente.

Durante el recorrido, la tripulación a bordo de la nave Orion podrá observar puntos clave de la exploración lunar:

El Mare Orientale es uno de los principales objetivos científicos de la misión, ya que su estructura abarca tanto la cara visible como la oculta de la Luna, y aún no ha sido observada en su totalidad directamente por humanos.

El paso por la cara oculta de la Luna

Uno de los momentos más esperados del Artemis II es el paso por la cara oculta lunar, una región que no puede verse desde la Tierra.

Este tramo del recorrido representa:

Una oportunidad única de observación directa

Un avance en la exploración humana del satélite

Un momento clave para la transmisión en vivo

Debido a las características de la órbita, este segmento puede implicar interrupciones momentáneas en la comunicación, aunque forma parte central del objetivo científico de la misión.

El récord histórico que logró el Artemis II

La misión Artemis II marca un hito en la exploración espacial al haber alcanzado una distancia récord de aproximadamente 406.772 kilómetros desde la Tierra. Con este logro, se supera el récord establecido en 1972 por la misión Apolo 13, ampliando el alcance humano en el espacio profundo.