Artemis II: a qué hora y cómo ver el histórico recorrido por la cara oculta de la Luna
La misión Artemis II de la NASA transmite en vivo su sobrevuelo lunar, incluyendo el paso por la cara oculta y un récord histórico de distancia.
La misión Artemis II de la NASA inicia su histórico sobrevuelo lunar este 6 de abril de 2026, con transmisión en vivo y observaciones inéditas de la cara visible y oculta de la Luna. La transmisión oficial del sobrevuelo lunar podrá seguirse desde las 13:00 (hora local según región) a través de múltiples plataformas digitales. A las 15:45 en Argentina se podrá ver el lado oculto del satélite.
Cómo ver en vivo el recorrido de Artemis II
La transmisión oficial del sobrevuelo lunar podrá seguirse desde las 13:00 (hora local según región) a través de múltiples plataformas digitales. Entre las opciones disponibles se encuentran:
- NASA+ y redes sociales de la NASA
- Amazon Prime
- Apple TV
- Hulu
- Netflix
- HBO Max
- Canal oficial de YouTube de la NASA
Este despliegue multiplataforma permite que el evento tenga alcance global, facilitando el acceso en tiempo real a uno de los hitos más importantes de la exploración espacial reciente.
Qué se podrá ver durante el sobrevuelo
Durante el recorrido, la tripulación a bordo de la nave Orion podrá observar puntos clave de la exploración lunar:
- Sitios de alunizaje de las misiones Apolo 12 y Apolo 14
- El centro de Mare Orientale
- Sectores de transición entre la cara visible y la cara oculta
El Mare Orientale es uno de los principales objetivos científicos de la misión, ya que su estructura abarca tanto la cara visible como la oculta de la Luna, y aún no ha sido observada en su totalidad directamente por humanos.
El paso por la cara oculta de la Luna
Uno de los momentos más esperados del Artemis II es el paso por la cara oculta lunar, una región que no puede verse desde la Tierra.
Este tramo del recorrido representa:
- Una oportunidad única de observación directa
- Un avance en la exploración humana del satélite
- Un momento clave para la transmisión en vivo
Debido a las características de la órbita, este segmento puede implicar interrupciones momentáneas en la comunicación, aunque forma parte central del objetivo científico de la misión.
El récord histórico que logró el Artemis II
La misión Artemis II marca un hito en la exploración espacial al haber alcanzado una distancia récord de aproximadamente 406.772 kilómetros desde la Tierra. Con este logro, se supera el récord establecido en 1972 por la misión Apolo 13, ampliando el alcance humano en el espacio profundo.