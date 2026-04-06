Récord histórico: Artemis II logró la mayor distancia jamás recorrida por el hombre

Live Blog Post

Récord y silencio: Artemis II quedará incomunicada durante 50 minutos

El momento más esperado de la misión Artemis II ya está en marcha, tanto para los astronautas como para la comunidad científica que aguarda nuevas imágenes del lado oculto de la Luna.

Alrededor de las 19 de Argentina, la cápsula Orion, tripulada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, se convertirá en la primera nave con humanos a bordo en más de medio siglo en sobrevolar la cara oculta del satélite natural, una región invisible desde la Tierra. Durante este tramo, la tripulación realiza observaciones directas y registra imágenes de zonas nunca antes vistas por el ser humano. Estarán incomunicados al rededor de 50 minutos.

La transmisión desde la nave Orión se llevará adelante desde las 13 de nuestro país, según informó la NASA en su cuenta oficial de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NASA/status/2041101106319667627&partner=&hide_thread=false We're going farther than ever before Today, the Artemis II crew will break the record for how far humans have traveled from Earth as they fly around the far side of the Moon. Coverage begins at 1 p.m. EDT (1700 UTC). Watch Artemis II make history:… pic.twitter.com/hCOVQPkxUF — NASA (@NASA) April 6, 2026

El sexto día de vuelo representa un punto clave en la misión. En esta etapa, la nave alcanza su máxima aproximación a la superficie lunar, a unos 6.500 kilómetros, al mismo tiempo que se ubica en su mayor distancia respecto de la Tierra, a aproximadamente 402.000 kilómetros.

Este hito marca un doble récord histórico: los integrantes de Artemis II pasan a ser los seres humanos que más lejos han viajado del planeta Tierra, superando la marca establecida durante la misión Apollo 13.