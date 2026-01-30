Trump amenaza con imponer aranceles a cualquier país que envíe petróleo a Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , amenazó el jueves con imponer aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba , una vuelta de tuerca más en su campaña de presión contra el gobierno comunista de la isla.

La medida, autorizada por una orden ejecutiva en la que Trump declaró la existencia de una emergencia nacional, no especificó ninguna tasa arancelaria ni señaló específicamente a ningún país.

El anuncio parece indicar un recrudecimiento de la presión de Washington a La Habana iniciada tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en un ataque relámpago en Caracas a principios de este mes.

Trump ha hablado repetidamente de la necesidad de actuar contra los líderes del gobierno cubano.

Esta semana dijo que "Cuba va a colapsar muy pronto", y se felicitó porque Venezuela, el principal proveedor de petróleo de la isla antes de la caída de Maduro, no ha enviado recientemente petróleo ni dinero a Cuba.

La nueva orden ejecutiva supone otro ejemplo del uso de las amenazas arancelarias como una herramienta de política exterior de la que Trump ha hecho gala desde que regresó a la Casa Blanca en enero del año pasado.

Trump planteó en una recientes declaraciones la posibilidad de un acuerdo entre Washington y La Habana, pero el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, rechazó tal posibilidad, acusando a Estados Unidos de falta de autoridad moral.

BBC

