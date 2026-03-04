Tras la amenaza de embargo de Donald Trump, el presidente de España habló y dejó en claro una cosa

Pedro Sánchez, presidente de España, se pronunció este miércoles tras los dichos de Donald Trump sobre "cortar todo el comercio" con Madrid.

Pedro Sánchez durante su mensaje institucional en España, tras las advertencias de Donald Trump por la postura del país ante la guerra.

Donald Trump volvió a tensar el vínculo con España tras una reunión en vivo con su gabinete, donde cuestionó el nivel de apoyo del país europeo a Estados Unidos en la actual guerra y lanzó una amenaza directa: "cortar todo el comercio" con Madrid.

Este miércoles 4 de marzo de 2026, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, respondió con un mensaje que buscó marcar distancia de cualquier escalada bélica y lo sintetizó en una frase: "no a la guerra".

En una declaración institucional, Sánchez pidió mirar hacia 2003 y recordó la invasión a Irak. Según planteó, Estados Unidos "ya nos arrastró" a aquel conflicto, que a su juicio desató "la mayor oleada de inseguridad" en Europa. También repasó los argumentos que se usaron entonces para justificar la ofensiva y sostuvo que aquella guerra, "que en teoría se dijo entonces se hacía para eliminar las armas de destrucción masiva de Sadam Hussein, llevar la democracia y garantizar la seguridad global", "produjo el efecto contrario", con más inseguridad, terrorismo e impactos en la economía global.

Con ese marco, el mandatario español apuntó contra los líderes que impulsaron la intervención y dejó una frase contundente: "Ese fue el regalo del trío de las Azores a los europeos de entonces: un mundo más inseguro", en alusión a George W. Bush, Tony Blair y José María Aznar. En la misma línea, advirtió que España no será "cómplice de algo malo para el mundo" en la actual guerra en Oriente Medio "solo por el miedo a las represalias de alguno", en referencia a las advertencias de Trump.

Pedro Sánchez Un grupo de españoles en proceso de salida asistida desde la región en conflicto, mientras España evalúa medidas de apoyo y repatriación. EFE Sánchez sostuvo que el Gobierno español se prepara para el escenario "de que sea una guerra larga" y afirmó que mantendrá una postura "clara y contundente" como la que dice sostener frente a Ucrania y Gaza. En ese punto, remarcó su rechazo a "no a la quiebra del derecho internacional que nos protege a todos".