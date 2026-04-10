Tras el éxito de Artemis II, Trump apunta a Marte como próximo objetivo espacial
El presidente de Estados Unidos celebró la misión lunar y adelantó que su gobierno impulsará nuevos avances con la mirada puesta en el planeta rojo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este viernes a la tripulación de Artemis II tras su regreso exitoso desde la órbita lunar y anticipó nuevos objetivos en la exploración espacial, con especial énfasis en una futura misión a Marte.
"Felicidades a la gran y muy talentosa tripulación de Artemis II. Todo el viaje fue espectacular, el aterrizaje fue perfecto y, como presidente de Estados Unidos, no podría estar más orgulloso", expresó el mandatario en un mensaje difundido en su red social Truth Social.
En ese marco, Trump dejó en claro que su administración buscará profundizar la carrera espacial y dio una señal concreta sobre el rumbo a seguir: "Lo haremos de nuevo y luego, siguiente paso, Marte".
Del regreso a la Luna al objetivo Marte
La misión Artemis II marcó un hito al llevar nuevamente seres humanos a la órbita lunar por primera vez desde 1972. La cápsula Orión completó un viaje de diez días sin mayores inconvenientes y amerizó con éxito en el océano Pacífico.
Tras el regreso, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, destacó: "Estados Unidos ha vuelto a enviar astronautas a la Luna y traerlos de regreso a salvo", en referencia a la misión de prueba del cohete SLS y la nave Orión.
El operativo se desarrolló bajo condiciones climáticas favorables tanto en el despegue desde Cabo Cañaveral como en el amerizaje frente a la costa de San Diego, lo que permitió completar con éxito una misión clave para los planes de exploración futura, ahora con la mirada puesta en Marte.