Tras el éxito de Artemis II, Trump apunta a Marte como próximo objetivo espacial

El presidente de Estados Unidos celebró la misión lunar y adelantó que su gobierno impulsará nuevos avances con la mirada puesta en el planeta rojo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este viernes a la tripulación de Artemis II tras su regreso exitoso desde la órbita lunar y anticipó nuevos objetivos en la exploración espacial, con especial énfasis en una futura misión a Marte.

"Felicidades a la gran y muy talentosa tripulación de Artemis II. Todo el viaje fue espectacular, el aterrizaje fue perfecto y, como presidente de Estados Unidos, no podría estar más orgulloso", expresó el mandatario en un mensaje difundido en su red social Truth Social.

En ese marco, Trump dejó en claro que su administración buscará profundizar la carrera espacial y dio una señal concreta sobre el rumbo a seguir: "Lo haremos de nuevo y luego, siguiente paso, Marte".

image Donald Trump proyecta el salto hacia Marte. Del regreso a la Luna al objetivo Marte La misión Artemis II marcó un hito al llevar nuevamente seres humanos a la órbita lunar por primera vez desde 1972. La cápsula Orión completó un viaje de diez días sin mayores inconvenientes y amerizó con éxito en el océano Pacífico.

Amerizaje exitoso de la cápsula Orión La tripulación de Artemis II regresó a la Tierra: amerizaje exitoso de la cápsula Orión Tras el regreso, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, destacó: "Estados Unidos ha vuelto a enviar astronautas a la Luna y traerlos de regreso a salvo", en referencia a la misión de prueba del cohete SLS y la nave Orión.