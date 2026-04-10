La tripulación de Artemis II regresó a la Tierra: amerizaje exitoso de la cápsula Orión

Live Blog Post

La misión Artemis II regresa a la Tierra: a qué hora de Argentina es el amerizaje

La NASA pidió a la población que evite la zona del amerizaje de los astronautas de Artemis II, que ocurrirá este viernes a "un par de cientos de millas" de las costas de San Diego, en California, por el riesgo que representan los restos de la nave espacial.

El director líder de vuelo para Artemis II, Jeff Radigan, avisó en una conferencia de prensa que no podrá verse desde tierra el regreso de los cuatro tripulantes en la nave Orión, programado para este viernes a las 21.07 de Argentina.

"Estamos trabajando en conjunto con el Departamento de Guerra para recuperar la cápsula y es una zona de exclusión bastante grande. Así que le advertiría a la gente, por favor, que eviten el área. Hay un montón de restos que caen y estamos trabajando con nuestras fuerzas de recuperación para garantizar que no les caigan", expuso.

Aunque la meta es que la cápsula con los astronautas llegue a "unos cientos de millas" de la costa de San Diego, en la frontera sur de Estados Unidos, la NASA fijó un rango estimado de 2.000 millas náuticas (3.704 kilómetros) en el Pacífico para el amerizaje.

Ante una contingencia, la Fuerza Aérea tiene aviones militares C-17 listos, que se suman a dos helicópteros de la Marina que recogerán a los astronautas, siete aeronaves que monitorearán el regreso y la base de Pearl Harbor, según la agencia espacial.

De hecho, después del amerizaje, los oficiales tardarán entre 30 a 45 minutos para recuperar a los astronautas, pues deben esperar a que los desechos de la nave ya no sean un riesgo, detalló Radigan.