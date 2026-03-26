Tragedia en Bangladesh: un micro cayó a un río y dejó al menos 26 muertos

Al menos 26 personas murieron cuando un micro con unos 50 pasajeros cayó al río Padma, en Bangladesh. Equipos de rescate trabajaron durante horas para recuperar los cuerpos.

Un micro con más de 50 pasajeros cayó en el río Padma en Bangladesh, dejando 26 muertos.

Un grave accidente vial sacudió al centro de Bangladesh cuando un micro de pasajeros cayó al río Padma mientras subía a un transbordador. El hecho dejó al menos 26 personas muertas y generó un amplio operativo de rescate para buscar a las víctimas, las cuales algunas pudieron nadar a la superficie luego de que cayera el vehículo al agua.

El momento en el que el colectivo cae al río en Bangladesh Un Micro En Bangladesh Se Cae Y Se Hunde X: @AlertaMundoNews El terrible accidente ocurrió el miércoles por la tarde en el distrito de Rajbari, a unos 84 kilómetros de Daca, la capital del país. El vehículo transportaba cerca de 50 pasajeros y se dirigía desde el distrito de Kushtia hacia la capital, en momentos en que muchas personas regresaban a sus trabajos tras el feriado islámico de Eid al-Fitr.

Según informaron las autoridades locales, el micro se hundió en cuestión de segundos en el río Padma. Algunos ocupantes lograron salir del agua nadando, pero otros quedaron atrapados dentro del vehículo sumergido.

Equipos de Bomberos, Defensa Civil, Policía y fuerzas del Ejército desplegaron un operativo que incluyó buzos y embarcaciones de rescate. Durante la noche del miércoles, una grúa logró sacar el micro del agua mientras continuaban las tareas para recuperar los cuerpos. Las labores se realizaron con la participación de varias agencias, entre ellas la Bangladesh Inland Water Transport Corporation y la Guardia Costera. En total, 10 buzos trabajaron en la zona para localizar a las víctimas.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos y Defensa Civil, entre los fallecidos hay 11 mujeres, ocho hombres y siete niños, y al menos 22 cuerpos ya fueron entregados a sus familias. Las tareas de rescate se vieron momentáneamente interrumpidas por fuertes lluvias, lo que dificultó la seguridad de los operativos.