Tragedia en Bangkok: las imágenes de las devastadoras inundaciones que golpearon a Tailandia

Las inundaciones en Bangkok provocaron una situación crítica en la capital de Tailandia, donde las autoridades declararon el estado de desastre en sus 50 distritos después de las severas inundaciones con precipitaciones que superaron los 30 centímetros de agua acumulada y dejaron importantes sectores bajo el agua.

El temporal paralizó el tránsito en algunas de las principales avenidas y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia. Miles de personas debieron abandonar sus hogares, mientras el Ejército desplegó operativos de asistencia.

Más de 200 refugios temporales fueron habilitados y unas 3.000 personas desplazadas permanecen alojadas allí. Al menos 31 carreteras principales quedaron bloqueadas por los anegamientos.

En Tailandia, las tormentas dejaron al menos ocho muertos durante los últimos diez días.

Las Fuerzas Armadas participan de las evacuaciones en las zonas más afectadas, incluidas residencias de adultos mayores. Los militares trasladaron a personas en sillas de ruedas y asistieron a vecinos que debían desplazarse con el agua por encima de las rodillas.

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Las tropas también distribuyeron agua potable y alimentos. La profundidad alcanzada por el agua hizo prácticamente imposible el tránsito de automóviles pequeños y motocicletas en algunos sectores.

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A las 9 de la mañana, los habitantes recibieron además una alerta de emergencia en sus teléfonos celulares. El Departamento de Prevención de Desastres pidió trasladarse hacia lugares elevados, proteger los objetos de valor y evitar desplazamientos innecesarios.

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Al menos ocho muertos y más de 545 mil afectados en Tailandia

La emergencia excede a Bangkok. Las autoridades confirmaron al menos ocho personas fallecidas durante los últimos diez días por las tormentas, mientras que más de 545.000 habitantes resultaron afectados en 25 provincias.

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Uno de los puntos más complicados se encuentra en sectores bajos próximos a canales y terminales aéreas. En cercanías del aeropuerto de Suvarnabhumi, un residente describió niveles de agua cercanos a los 40 centímetros sobre la vereda y señaló que en algunas áreas llegaba hasta las rodillas.

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Los servicios de trenes y micros de larga distancia fueron suspendidos por el agua acumulada. Los aeropuertos internacionales continuaron operativos, aunque se registraron demoras en partidas y arribos.

Qué puede pasar en las próximas horas

El primer ministro Anutin Charnvirakul señaló que las precipitaciones continuas superaron la capacidad del sistema de drenaje urbano y dispuso medidas de asistencia para los damnificados.

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El gobernador de Bangkok, Chadchart Sittipunt, indicó que las lluvias comenzaron a disminuir, aunque los canales principales continúan con niveles elevados. Las cuadrillas municipales trabajan para bombear el agua hacia las cuencas fluviales.

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El fenómeno está asociado a un sistema activo de baja presión y al monzón del suroeste. Mientras continúa el operativo, las autoridades mantienen la atención sobre la evolución de los niveles de agua y las zonas inundadas.