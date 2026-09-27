Brasil al rojo vivo: Lula y Flávio Bolsonaro llegan al tramo final con una elección cada vez más ajustada

Brasil entró en la última semana antes de las elecciones presidenciales del 4 de octubre con una disputa ajustada. La última encuesta de Datafolha ubica a Luiz Inácio Lula da Silva con 40% y a Flávio Bolsonaro con 36%, mientras que una eventual segunda vuelta muestra una diferencia todavía menor.

A días de que los brasileños concurran a las urnas, la elección presidencial de Brasil mantiene como principales protagonistas a Lula, actual presidente y candidato del Partido de los Trabajadores (PT), y al senador Flávio Bolsonaro, postulante del Partido Liberal (PL). La última medición de la encuestadora Datafolha, realizado el 22 y 23 de septiembre, muestra que la fuerte reducción de la distancia observada durante los meses anteriores se estabilizó en esta nueva medición.

El presidente registra ahora 40% de intención de voto , un punto más que en el relevamiento anterior, mientras que Flávio Bolsonaro permanece en 36% . De esta manera, la distancia pasó de tres a cuatro puntos. El margen de error de la encuesta es de dos puntos porcentuales hacia arriba o hacia abajo.

El dato adquiere mayor relevancia cuando se observa cómo evolucionó la disputa. El informe anterior de Datafolha, cuyo trabajo de campo se realizó entre el 15 y el 17 de septiembre, mostraba a Lula con 39% y a Bolsonaro con 36%. El instituto describió entonces el escenario como un empate técnico, ya que la distancia de tres puntos estaba comprendida en los intervalos derivados del margen de error.

La encuesta fue realizada de manera presencial sobre 2.001 electores de 16 años o más, distribuidos en 125 municipios de Brasil.

Esa diferencia era considerablemente menor a la registrada meses atrás. Entre el 17 y 18 de junio, Lula alcanzaba 41% y Flávio Bolsonaro 31%, una distancia de diez puntos. En julio, el resultado pasó a 40% contra 32%; en agosto, a 39% frente a 33%; y a comienzos de septiembre se ubicó en 38% contra 33%.

Durante septiembre, Bolsonaro continuó acercándose: llegó al 35% frente al 39% de Lula en la medición del 8 al 10 y luego alcanzó el 36%, contra 39% del mandatario, entre el 15 y el 17. En el último relevamiento, sin embargo, el senador permaneció en 36% y Lula avanzó hasta 40%.

Lula da Silva conserva la ventaja, pero Flávio Bolsonaro logró reducir la diferencia en una posible segunda vuelta. EFE

Quiénes aparecen detrás de Lula y Flávio Bolsonaro

La última encuesta también muestra una distancia considerable entre los dos principales candidatos y el resto de los postulantes. Augusto Cury, de Avante, aparece con 5%; Ronaldo Caiado, del PSD, obtiene 4%; y Renan Santos, de Missão, registra 3%. Romeu Zema, de Novo, y Samara, de UP, alcanzan 1% cada uno.

El escenario mantiene así una fuerte concentración de intención de voto en Lula y Flávio Bolsonaro. La medición anterior ya había mostrado esa polarización: entre el 15 y el 17 de septiembre, ambos reunían conjuntamente el 75% de las preferencias sobre el total de la muestra.

La encuesta de Datafolha ubica a Lula y Flávio Bolsonaro separados por apenas tres puntos en la primera vuelta. EFE

Qué pasaría en una segunda vuelta entre Lula y Bolsonaro

La disputa se vuelve todavía más estrecha cuando Datafolha pregunta por una eventual segunda vuelta entre los dos principales candidatos. Lula obtiene 47% y Flávio Bolsonaro 45%, mientras que 7% elegiría votar en blanco, nulo o por ninguno de los dos y 1% permanece indeciso. Con el margen de error de dos puntos, Datafolha considera que ambos están técnicamente empatados.

Los dos candidatos avanzaron un punto respecto de la encuesta anterior. En el estudio realizado entre el 15 y el 17 de septiembre, Lula registraba 46% y Bolsonaro 44%, con 8% de votos blancos o nulos y 1% de indecisos.

Así, aunque los porcentajes se movieron, la distancia entre ambos en una hipotética segunda vuelta permanece en dos puntos.

El mapa electoral que divide a Brasil

El relevamiento anterior de Datafolha permite observar, además, diferencias relevantes en la composición del voto de ambos candidatos. En la encuesta del 15 al 17 de septiembre, Lula obtenía su mayor ventaja en el Nordeste, donde alcanzaba 56% frente al 26% de Flávio Bolsonaro. También estaba por delante entre quienes tenían ingresos familiares de hasta dos salarios mínimos, con 46% contra 29%, y entre los católicos, con 43% frente a 32%.

Flávio Bolsonaro mostraba una situación inversa en otros segmentos. Entre quienes tenían ingresos familiares de dos a cinco salarios mínimos alcanzaba 41%, frente al 33% de Lula, mientras que entre aquellos que superaban los cinco salarios mínimos obtenía 44% contra 28%. En el Sur registraba 45% frente al 27% del presidente y entre los evangélicos, 48% contra 26%.

Otro dato que marcaba aquella medición era el nivel de decisión del electorado: 76% de quienes ya habían expresado una opción afirmaba estar totalmente decidido. La cifra llegaba al 84% entre los votantes de Lula y al 82% entre quienes elegían a Flávio Bolsonaro.

La encuesta más reciente aporta, además, un cambio en otro indicador sensible. Según Datafolha, Lula y Flávio Bolsonaro registran ahora el mismo nivel de rechazo, con 45% cada uno, frente al empate en 47% que mostraba el relevamiento anterior.

Con las elecciones del 4 de octubre cada vez más cerca, la fotografía que dejan los últimos relevamientos de Datafolha muestra a Lula numéricamente por delante en la primera vuelta, con 40% frente al 36% de Flávio Bolsonaro, y una diferencia de apenas dos puntos en la simulación de balotaje, 47% contra 45%, considerada un empate técnico por el instituto.