Trump dijo que no necesita al Ejército para avanzar sobre Cuba y aseguró que habrá un acuerdo

El presidente de Estados Unidos aseguró que su gobierno llegará a un acuerdo con la isla y afirmó que no considera necesario recurrir al Ejército.

"No creo que necesitemos al Ejército”, expresó el presidente de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que su gobierno llegará a un acuerdo con Cuba y descartó, al menos por el momento, una intervención militar en la isla caribeña, que atraviesa una profunda crisis en distintos sectores de su economía.

“Cuba y nosotros llegaremos a un acuerdo. No creo que necesitemos al Ejército”, afirmó el mandatario durante una entrevista televisiva. Trump también sostuvo que pretende “abrir Cuba a su gente” y cuestionó la situación que atraviesa el país.

Qué dijo Donald Trump sobre Cuba Trump afirmó que su administración busca “un cambio fundamental” en Cuba y sostuvo que el régimen comunista se encuentra bajo una presión que, según sus palabras, es la mayor que enfrentó hasta ahora: "Es un Estado absolutamente fallido".

Trump descartó una intervención militar en Cuba y criticó al régimen comunista Sus declaraciones se produjeron pocas horas después de las críticas que recibió por parte de la delegación cubana durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, realizada en Nueva York.

La declaración se produjo en medio de versiones que indicaban que Trump planeaba enviar al Comando Sur refuerzos policiales, personal médico y otras unidades de apoyo durante los próximos meses ante una eventual acción militar que tendría como supuesto objetivo propiciar un cambio de régimen en la isla.