Trump confirma que se desbarató plan para atentar contra una base militar que usa EEUU en el Reino Unido

Cinco personas fueron detenidas en el Reino Unido bajo sospecha de terrorismo y delitos con explosivos, con un plan que apuntaba a la base militar RAF Fairford, utilizada por EEUU.

El presidente Donald Trump afirmó que las personas detenidas en el Reino Unido por “terrorismo” pretendían atacar la base RAF Fairford, una instalación utilizada por fuerzas de Estados Unidos, y sostuvo que su captura fue resultado de una vigilancia prolongada entre ambos países. La policía británica mantiene una investigación abierta sobre cinco personas, bajo sospecha de preparar un acto terrorista y de delitos vinculados con explosivos.

Los detenidos y el plan desbaratado La policía británica informó este domingo que detuvo a varias personas cerca de una base militar con presencia estadounidense en el condado de Gloucestershire (suroeste de Inglaterra), mientras artificieros del Ejército examinan vehículos en la zona y un número de hogares han sido evacuados.

Expertos militares del Reino Unido en desactivación de explosivos están "examinando actualmente varios vehículos", informó la policía de Gloucestershire en un comunicado. "Un cierto número de propiedades están siendo evacuadas en la zona de Whelford tras la declaración de un incidente grave", indicó la policía, que añadió que varios hombres fueron arrestados, "sospechosos de delitos relacionados con explosivos".

Llamado a mantener la calma con incidente "bajo control" En la nota, las fuerzas del orden hicieron un llamamiento a la calma para "tranquilizar a la población" al reiterar que el incidente "está bajo control". "Estamos trabajando estrechamente con nuestros socios y estamos activando los planes ya establecidos y ensayados para estas situaciones", agregó la Policía de Gloucestershire.

La localidad de Whelford se encuentra muy cerca de la base de la Real Fuerza Aérea británica (RAF) de Fairford, que también es utilizada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, para determinadas operaciones militares. En marzo, cuatro bombarderos estadounidenses llegaron a la base después de que el entonces primer ministro británico, Keir Starmer, autorizara acciones estadounidenses de carácter "defensivo" contra emplazamientos de misiles iraníes desde bases situadas en el Reino Unido.