"Todo el mundo quiere ser latino, pero para nosotros las fronteras están más difíciles que nunca": entrevista a la cantautora mexicana Silvana Estrada

La cantautora mexicana de 29 años lo ve en el alcance de su música —y la de muchos de sus colegas—, que hoy viaja más lejos que nunca, conquistando públicos desde Turquía hasta Japón, y ocupando escenarios que, hace apenas unos años, parecían ajenos para sonidos como el reggaetón caribeño o el folclore mexicano.

En la trastienda de sus giras, Estrada y su equipo, integrado en su mayoría por músicos y técnicos latinoamericanos, se enfrentan a fronteras cada vez más hostiles, trámites migratorios complejos y una tensión constante entre el fanatismo musical y la realidad política.

En Londres, donde inicia un recorrido europeo de 18 conciertos para presentar "Vendrán suaves lluvias", su último disco, la cantante conversa con BBC Mundo. Estrada, ganadora de un Grammy Latino, habla sobre identidad, migración y creación artística. Y traza un mapa íntimo en el que el dolor, la memoria y la vulnerabilidad le dan forma a sus canciones.

¿Qué sientes con esta nueva ola de fascinación global por la cultura latinoamericana?

Hoy todo el mundo quiere ser latino, lo que se entiende porque somos increíbles. Pero al mismo tiempo las fronteras nunca han estado tan duras para nosotros.

Yo trabajo con venezolanos, dominicanos, colombianos, y viajo con todos ellos como mexicana. Y te puedo decir que es muy complicado el tema de las visas, de que nos dejen entrar a algunos países.

Estamos frente a dos extremos: las fronteras nunca han sido tan difíciles y, a la vez, la música latina nunca ha llegado tan lejos.

¿Qué papel crees que tiene tu música frente a esta dualidad?

Siento que mi música se está volviendo un espacio de mucha sanación. Por ejemplo, en la gira por Estados Unidos, nunca había visto tanta gente llorando al mismo tiempo en mis conciertos. Hay una necesidad de sanar esta violencia migratoria que estamos viviendo.

Mi música está representando un espacio seguro para que la gente sea quien es, se celebre y se vulnere sabiendo que está contenida.

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¿Hay algo de tu identidad mexicana que no quieras perder nunca?

Mi resolutividad mexicana. Los mexicanos resolvemos todo con lo que tengamos. Como soy muy resolutiva, nunca se me cae el cielo porque no espero nada de nadie ni de ninguna institución.

Y otra cosa que no quisiera perder es mi relación con la muerte. Yo cargo con mis muertos, son parte de mi familia. De hecho, parte de mi ritual antes de un concierto es prenderles una vela, hablar con ellos.

Ser así me ha traído mucha paz, sobre todo en momentos de duelo.

¿Cómo empieza una canción para ti? ¿Con una palabra, una emoción, una melodía?

Es siempre distinto. No tengo un método, aunque voy afinando uno: escribir todos los días. No necesariamente para sacar algo, sino para depurar qué me importa decir y qué no. A veces creo que quiero decir algo y luego cambia.

Me cuesta considerarme cantautora porque me parece un oficio muy riguroso. Yo necesito encontrar de qué tengo que hablar a un nivel más espiritual y espontáneo, porque si no, me muero.

A medida en que tu música empieza a ser más masiva y popular, ¿te autocensuras en lo que quieres decir con tus letras por miedo o vergüenza?

Sí, y lo trabajo mucho porque me frustra componer pensando en complacer a todo el mundo. Es imposible.

Tus letras hablan mucho del desamor, ¿qué has aprendido cantando sobre él?

Que estamos atravesados por ideas románticas que no siempre compartimos. Al final, nos asusta lastimarnos y estar solos.

También estamos limitados por el lenguaje para entender y procesar lo que sentimos. Los sentimientos son complejos, como en un velorio, donde hay llanto, risas, confusión, todo a la vez. Y esa limitación del lenguaje nos deja desamparados frente a lo difícil que es amar.

Pero también hay momentos de conexión, empatía y ternura en las que no tenemos dudas.

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Dijo en una entrevista que parte de tu trabajo es "tomar lo que te duele y hacerlo hermoso para curarlo", ¿cómo aprende uno a hacer eso?

Para mí es aprender a ver: como ponerse un lente que limpia la mirada. El arte —la poesía, la música— me enseñó a volver a mirar el mundo y a enamorarme de él, incluso sabiendo que vivir implica un dolor incalculable.

Desde muy chica encontré una forma de transformar ese dolor en algo hermoso, y cuando entendí que compartirlo hacía que dejara de ser solo mío, se volvió una misión de vida.

Hoy también veo lo poderoso de lo colectivo porque cuando esa herida se comparte, se sostiene entre todos y es sanador. Ahí entiendo por qué existe la música desde hace miles de años, desde mucho antes que la noción de "artista", y de ahí nacen mis ganas de hacer lo que hago.

En diciembre de 2022, Jorge, tu mejor amigo, fue brutalmente asesinado en Ciudad de México. Entonces dijiste: "Antes mi corazón era ligero y ahora está pesado, pero me estoy acostumbrando". ¿Cómo se procesa un hecho así usando la música y sin perder la alegría o el entusiasmo?

Primero es poder nombrarlo, mirarte al espejo y decir: no quiero ser una persona amargada. Aprendí eso de Jorge antes de que muriera y se me quedó grabado.

Cuando pasó, cuando encontraron su cuerpo, tuve un instinto muy fuerte y pensé: esto no puede quitarme la vida a mí también. Hay una responsabilidad en seguir vivos y en tratar de vivir con ganas, que ya es muchísimo. Es un compromiso.

Aunque también es cierto que yo nunca volví a ser la misma. Envejecí con lo que pasó. Hay algo que pierdes, una inocencia que se hizo chiquitita.

A las cantantes mujeres hoy se les exige mucho más que hacer canciones, también tienen que ser modelos, influencers o empresarias. ¿Cómo te mantienes a ti y a tu música a salvo de todo esto?

He tenido suerte porque mantengo cierta distancia con la industria. Pero los estándares para las mujeres nunca son los mismos, ni en la música ni fuera de ella. Hoy eso está más marcado que nunca.

Yo veo a chicas que están empezando ahora y no han tocado casi en vivo, pero son virales porque son influencers y hacen cinco TikToks al día.

Cuando yo empecé era al revés: no había celular, era tocar donde te dejaran, aunque fuera delante de dos personas, y hacer tablas sin cobrar, con suerte ganando una cerveza y una pizza, preparándote para algún día poder llegar a los escenarios que querías.

Esa escuela de tocar para pocos, de poner el cuerpo y de explorar tu música sin tanta mirada encima, fue muy valiosa.

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BBC

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FUENTE: BBC