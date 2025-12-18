"Tiene la personalidad de un alcohólico": la jefa de gabinete de Trump asegura que Vanity Fair tergiversó sus palabras sobre el presidente y otros miembros del gobierno

La jefa de gabinete de la Casa Blanca , Susie Wiles , refutó partes de un artículo de la revista Vanity Fair en el que se pinta una imagen poco favorecedora de algunos altos funcionarios del gobierno de Donald Trump.

En la publicación, Wiles es citada describiendo a Donald Trump como una persona con "personalidad de alcohólico" y al vicepresidente JD Vance como un "teórico de la conspiración".

Sin embargo, en una publicación en X, Wiles afirmó que Vanity Fair había ignorado "un contexto significativo" para crear "una narrativa abrumadoramente caótica y negativa" sobre el gobierno.

Wiles, de 68 años, desempeñó un papel clave en la exitosa campaña presidencial de Trump en 2024 antes de convertirse en la primera mujer en ocupar el cargo de jefa de gabinete de la Casa Blanca.

A lo largo de casi una docena de entrevistas con Vanity Fair, Wiles habló de una amplia gama de temas, entre ellos el manejo de los archivos del caso Epstein, las acciones legales de Trump contra sus rivales políticos y las personalidades que rodean al presidente.

Admitió que "puede haber un elemento" de revancha en los esfuerzos de Trump por acusar penalmente a sus adversarios políticos o a quienes considera enemigos.

"No creo que se levante por la mañana pensando en la venganza", dijo. "Pero cuando se presenta la oportunidad, la aprovecha".

Getty Images Wiles ha acompañado a Trump desde su primera campaña por la presidencia.

"Personalidad de alcohólico"

Wiles es considerada por muchos como una de las personas más poderosas de la Casa Blanca de Trump en esta segunda presidencia.

Antes de convertirse en jefa de gabinete, tenía una larga trayectoria trabajando con Trump, entre otras cosas como directora de su campaña en Florida en 2016 y como responsable de su aparato de recaudación de fondos Save America.

En la entrevista, atribuye a su educación con un padre alcohólico el haberle permitido trabajar con el presidente.

"Los alcohólicos de alto rendimiento o los alcohólicos en general tienen personalidades exageradas cuando beben", dijo. "Así que soy un poco experta en personalidades fuertes".

Aunque el presidente no bebe, dijo que Trump tiene "la personalidad de un alcohólico" y gobierna con la mentalidad de que "no hay nada que no pueda hacer. Nada, cero, nada".

El vicepresidente y Musk

Entre las otras figuras sobre las que Wiles habló se encontraba el vicepresidente JD Vance, quien en su momento fue crítico de Trump y luego se convirtió en un aliado cercano.

Wiles sugirió que el cambio de postura de Vance "era en cierto modo político".

En declaraciones a los periodistas en un acto celebrado este martes, Vance afirmó que no había leído el artículo, pero que solo cree en las teorías conspirativas que son "ciertas". Citó como ejemplo los reportes sobre la mala salud del expresidente Joe Biden.

Los comentarios más contundentes de Wiles fueron para el multimillonario Elon Musk, que lideró los esfuerzos de recortar los gastos del gobierno federal a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental antes de abandonar el Ejecutivo en mayo.

Poco después, Musk y Trump se separaron y tuvieron una disputa pública en la que ambos intercambiaron acusaciones e insultos en las redes sociales.

Getty Images Wiles es considerada una de las personas más poderosas en el interior de la Casa Blanca.

Wiles describió a Musk como un consumidor de ketamina "declarado" que pasaba la noche "en un saco de dormir en el EOB", el edificio de oficinas ejecutivas adyacente a la Casa Blanca.

"Es un tipo muy raro, como creo que lo son todos los genios", afirmó. "Ya sabes, no es muy útil, pero es como es".

Al recordar las medidas de recorte de gastos de Musk, Wiles dijo que ella se oponía al desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y que "al principio se quedó horrorizada" con la idea.

"Creo que cualquiera que preste atención al gobierno y haya prestado atención alguna vez a la USAID, como yo, creería que hacían un trabajo muy bueno", recordó.

"La actitud de Elon es que tienes que hacer las cosas rápido. Que si eres gradualista, simplemente no conseguirás llevar tu cohete a la Luna", dijo Wiles. "Con esa actitud, vas a romper algunos platos. Y ninguna persona racional creyó que el proceso de [hacer desaparecer] a USAID fue bueno. Nadie".

Las críticas de Wiles

El martes por la mañana, horas después de la publicación del artículo de Vanity Fair, Wiles criticó en X el "artículo difamatorio con un enfoque falso" dirigido contra ella, Trump y otros miembros del gabinete.

"Se ignoró un contexto importante y se omitió gran parte de lo que yo y otros dijimos sobre el equipo y el presidente. Después de leerlo, supongo que lo hicieron para pintar una narrativa abrumadoramente caótica y negativa sobre el presidente y nuestro equipo", escribió.

La Casa Blanca también defendió a Wiles. En una declaración enviada a la BBC, la secretaria de prensa Karoline Leavitt afirmó que Wiles "ha ayudado al presidente Trump a lograr los primeros 11 meses más exitosos en el cargo de cualquier presidente en la historia de Estados Unidos".

"El presidente Trump no tiene una asesora más importante o leal que Susie", añadió Leavitt. "Todo el gobierno le agradece su liderazgo constante y la apoya plenamente".

Más tarde, en declaraciones a los periodistas frente al ala oeste, Leavitt acusó a Vanity Fair de "sesgo por omisión" al excluir otras entrevistas realizadas al personal de la Casa Blanca y sacar las palabras de Wiles "completamente de contexto".

Trump y Musk aún no han hecho comentarios sobre el artículo.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC