Estados Unidos afirma haber destruido otra lancha en el Pacífico en un operativo contra el narcotráfico

Como resultado del ataque informado por Estados Unidos, habrían muerto las cuatro personas que tripulaban la lancha.

El Comando Sur difundió imágenes del presunto ataque a una lancha en aguas internacionales del Pacífico oriental.

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos afirmaron haber destruido este miércoles una nueva embarcación supuestamente vinculada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico oriental. Como resultado del ataque, habrían muerto las cuatro personas que tripulaban la lancha.

Según información difundida por el Comando Sur a través de su cuenta oficial en X, la operación se habría llevado a cabo bajo el marco del operativo denominado “Lanza del Sur” y habría sido ordenada por el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

La comunicación oficial fue acompañada por un video en el que se observa un buque en movimiento que, instantes después, es alcanzado por un impacto, lo que habría provocado su destrucción.

EE.UU. asegura haber destruido una nueva lancha en el Pacífico Oriental EE.UU. asegura haber destruido una nueva lancha en el Pacífico Oriental Estados Unidos y un anuncio en un contexto de tensión regional El presunto ataque fue dado a conocer minutos antes de que el presidente Donald Trump realizara un anuncio desde la Casa Blanca, el cual se estimaba que tendría un fuerte enfoque económico. No obstante, el mensaje generó mayor expectativa tras el incremento de las tensiones con Venezuela, luego de que el mandatario afirmara que el país sudamericano ha “robado” petróleo y activos estadounidenses.

El martes previo, Trump habría ordenado la incautación de todos los petroleros venezolanos sancionados. Esa medida ya se habría concretado con una embarcación la semana pasada en el Caribe, que fue remolcada hasta un puerto de Estados Unidos.