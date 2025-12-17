El nuevo misil de Estados Unidos que preocupa por sus características destructivas

Estados Unidos dio a conocer nuevos detalles sobre su primer sistema hipersónico de ataque operativo, un desarrollo militar que despierta preocupación por su velocidad, alcance y capacidad destructiva. Se trata del misil Dark Eagle, un arma de largo alcance capaz de impactar objetivos estratégicos en cuestión de minutos.

La información fue revelada durante una visita oficial del secretario de Defensa, Pete Hegseth, al complejo militar de Redstone Arsenal, en Alabama. Allí, altos mandos del Ejército estadounidense expusieron el avance del programa de armas hipersónicas y el rol que tendrá este sistema dentro de la estrategia militar del país.

El Dark Eagle es un misil hipersónico terrestre, lanzado desde plataformas móviles sobre remolques. Su diseño le permite atacar objetivos de alto valor a grandes distancias y en lapsos extremadamente cortos.

Tras el lanzamiento, el misil impulsa un vehículo planeador que supera Mach 5 —más de cinco veces la velocidad del sonido— y luego se separa para maniobrar dentro de la atmósfera hasta alcanzar su blanco. Su trayectoria baja y su capacidad de maniobra dificultan de manera significativa su detección e intercepción por sistemas de defensa aérea tradicionales .

Por su velocidad extrema y su capacidad de evasión, el Dark Eagle reduce de forma drástica el tiempo de reacción de los sistemas de defensa enemigos.

Durante la presentación, el teniente general Francisco Lozano, responsable del área de armas hipersónicas del Ejército, confirmó que el alcance estimado del Dark Eagle es de unos 3.500 kilómetros. Esta cifra supera datos divulgados anteriormente por el Pentágono, que hablaban de un rango mínimo cercano a los 2.775 kilómetros.

Según explicó Lozano, ese alcance permitiría, por ejemplo, llegar al territorio continental chino desde Guam, a Moscú desde Europa occidental o a Teherán desde la región del Golfo.

De Guam a China en menos de 20 minutos

Uno de los aspectos que más inquieta a analistas militares es la velocidad del sistema. De acuerdo con lo informado por oficiales del Ejército, el Dark Eagle puede recorrer su distancia máxima en menos de 20 minutos, lo que reduce drásticamente el tiempo de alerta y reacción del adversario.

Aunque su ojiva pesa menos de 14 kilogramos, los responsables del programa subrayaron que el verdadero poder destructivo del misil proviene de la enorme energía cinética generada por su velocidad extrema. En lugar de depender de una gran carga explosiva, el arma utiliza el impacto y la dispersión de fragmentos para causar daños.

Durante la exposición se indicó que la ojiva está diseñada para dispersar proyectiles, afectando un área equivalente al tamaño de un gran estacionamiento. Este tipo de carga resulta especialmente eficaz contra objetivos considerados “blandos”, como radares, sistemas de defensa aérea, centros de mando y nodos de comunicaciones.

Una pieza clave del nuevo arsenal estadounidense

El Dark Eagle está previsto como el primer misil hipersónico desplegado en unidades de primera línea del Ejército de Estados Unidos. En paralelo, la Armada desarrolla una versión similar denominada Conventional Prompt Strike, pensada para lanzamientos desde buques de superficie y submarinos, utilizando la misma arquitectura básica del misil.

Si bien en el pasado surgieron dudas internas sobre su efectividad contra ciertos tipos de objetivos, las últimas revelaciones indican que el Ejército mantiene plena confianza en el sistema y en su rol como una nueva opción de ataque convencional rápido y preciso.

Con su combinación de alcance, velocidad y capacidad de evasión, el Dark Eagle se perfila como uno de los desarrollos más sensibles del actual panorama militar global, y como un factor que podría modificar el equilibrio estratégico en eventuales escenarios de conflicto.