Terror en las alturas: la ventanilla de un avión estalló y un pasajero casi es succionado al vacío

Un vuelo de Ryanair que había partido este viernes desde Tesalónica , en Grecia , con destino a Memmingen , en Alemania , debió regresar de urgencia al aeropuerto de origen luego de que una de las ventanillas de la cabina de pasajeros sufriera una rotura poco después del despegue.

La situación activó los protocolos de seguridad de la aerolínea y obligó a la tripulación a interrumpir el trayecto. Finalmente, el avión aterrizó sin inconvenientes y todos los ocupantes pudieron descender de manera segura.

La avería en la ventanilla generó una despresurización de la cabina, lo que provocó el despliegue automático de las mascarillas de oxígeno para los pasajeros.

Como consecuencia de la brusca diferencia de presión, una persona que ocupaba el asiento junto a la ventanilla afectada fue parcialmente impulsada hacia el exterior. Mientras la tripulación asistía al pasajero, los pilotos iniciaron el procedimiento para regresar a Tesalónica .

Una vez que la aeronave tocó tierra, equipos de emergencia revisaron a los pasajeros que viajaban a bordo.

En total, cuatro personas fueron derivadas a un centro de salud para realizarles controles preventivos. Solo uno de ellos permaneció internado en observación debido a las lesiones sufridas durante el incidente, mientras que los demás recibieron el alta pocas horas después.

La compañía informó que todos los viajeros pudieron continuar su itinerario hacia Alemania en otro avión dispuesto especialmente para completar el recorrido.

La investigación apunta a un desperfecto

Las primeras pericias indican que el incidente podría haberse originado por el desprendimiento de una pieza de uno de los motores, que habría impactado contra la ventanilla y provocado tanto su rotura como la posterior pérdida de presión en la cabina.

Las autoridades aeronáuticas ya iniciaron una investigación para establecer con precisión qué ocurrió y determinar si existió algún problema técnico o de mantenimiento en la aeronave.

Por su parte, Ryanair confirmó que el avión regresó y aterrizó sin inconvenientes en Tesalónica, destacó el accionar de la tripulación durante la emergencia y aseguró que brindó asistencia al pasajero lesionado, además de reorganizar el viaje del resto de los ocupantes mediante un vuelo alternativo.