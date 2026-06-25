Terremotos en Venezuela: el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe donará 300.000 dólares

El banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) emitió un comunicado oficial y anunció la donación de US$300.000 para ayudar a Venezuela luego de que sufriera dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 con apenas 39 segundos de diferencia.

“Quiero expresar mi profunda solidaridad con todos los venezolanos, en especial con las familias y comunidades que han resultado afectadas por este devastador sismo. Confío plenamente en la fortaleza y resiliencia del pueblo venezolano, así como en la capacidad de respuesta de las autoridades", comenzó el texto firmado por Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

"En CAF estamos comprometidos con la región y, en esta ocasión, ponemos a disposición nuestro apoyo financiero y técnico para acompañar los esfuerzos que permitan superar cuanto antes esta emergencia”, agregó.

El comunicado dice también que esta donación se suma "al respaldo institucional que CAF brinda a Venezuela en momentos de especial dificultad y reafirma su compromiso con el bienestar de las personas y las comunidades afectadas" y que la institución "continuará acompañando los esfuerzos de respuesta a esta emergencia".

Ayuda de Argentina a Venezuela El Gobierno argentino, a través de un comunicado firmado por Javier Milei, expresó su solidaridad con Venezuela y puso a disposición asistencia humanitaria para colaborar con las tareas de respuesta ante la catástrofe.