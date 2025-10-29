Tensión en el Caribe: Estados Unidos lanza su mayor operativo naval desde 1991

Estados Unidos concretó en el Caribe el mayor despliegue de su Armada desde la primera Guerra del Golfo Pérsico. Así lo indicó un informe del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), que advirtió sobre la magnitud de la movilización frente a las costas de Venezuela .

El operativo incluye ocho buques de guerra —seis de ellos destructores—, tres buques anfibios y un submarino. Cuando arribe el grupo de ataque del portaaviones USS Gerald Ford, previsto para la próxima semana, la presencia total alcanzará trece unidades navales. Se trata de un nivel de fuerza superior al utilizado en las invasiones de Panamá (1989) y Granada (1983).

“No mandas a uno de tus más importantes activos navales para estar parado y darse una vuelta. O lo usas o lo reasignas de inmediato. Lo más probable es un ataque con misiles contra Venezuela”, señaló el coronel retirado de Infantería de Marina y analista del CSIS, Mark Cancian.

El portaaviones Gerald Ford, que hasta ahora permanece en el Mediterráneo frente a las costas italianas, se encuentra reuniendo su grupo de ataque completo antes de dirigirse hacia el Caribe. Una vez en la zona, estará escoltado por tres destructores y varios buques de abastecimiento diseñados para operaciones prolongadas. El despliegue se reforzará con bombarderos estratégicos, helicópteros SH-60R, cazas y aviones de apoyo, lo que daría a Estados Unidos una capacidad operativa mucho mayor que la utilizada durante la campaña contra el narcotráfico impulsada por Donald Trump .

Las fuerzas estadounidenses dispondrán de más de 700 misiles, incluidos 180 Tomahawks de largo alcance para ataques terrestres. Según Cancian, “este es el despliegue naval más grande en Latinoamérica en al menos veinticinco años o incluso puede que de los últimos cuarenta años”.

El despliegue de Estados Unidos es el mayor desde la Guerra del Golfo, según el CSIS.

El CSIS explicó que el traslado del grupo de ataque del Ford desde el Mediterráneo al Caribe refleja el interés del gobierno estadounidense por incrementar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. “Mandar a este imponente activo naval, cuando EE.UU. solo tiene tres grupos de ataque activos en el planeta, es un mensaje muy claro”, agregó Cancian, quien descartó una invasión terrestre.

El informe recuerda que el Caribe ha sido “una región de baja atención durante décadas con raras visitas de portaaviones”. Sin embargo, la instalación de grandes campamentos militares en Puerto Rico podría indicar preparativos para un movimiento de tropas más amplio.

El profesor Stephen Biddle, de la Universidad de Columbia, señaló que la llegada del portaaviones “no garantiza una invasión”, aunque reconoció que Estados Unidos “está mejor posicionado para una campaña aérea”.

Por su parte, Michael Desch, director del Centro de Seguridad Internacional de la Universidad de Notre Dame, comparó la actual estrategia con la campaña que Trump ordenó en Yemen entre marzo y mayo de este año, cuando se atacaron más de 800 objetivos hutíes.

Cancian sostuvo que “algo tendrá que pasar en las próximas semanas”, ya que una fuerza de ese tamaño “crea una situación que no es estable: o la usas o te repliegas a otro punto estratégico”.