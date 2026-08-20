Suspenden al académico que acusó de plagio al profesor de la Universidad de Cambridge que apareció muerto

Un académico que acusó de plagio al fallecido profesor de la Universidad de Cambridge, Jason Arday, fue suspendido de su cargo en una universidad belga.

Nathan Cofnas, quien se autodefine como un "realista racial", acusó de plagio a Arday, quien era negro, y cuestionó algunos de sus logros, lo que provocó una enorme polémica que duró varias semanas y que terminó con la muerte del profesor de Cambridge el 14 de agosto.

Cofnas afirmó este jueves en X que estaba siendo investigado por la Universidad de Gante "por discriminar a Arday" y que "casi con toda seguridad me despedirán".

La universidad belga informó que a un miembro de su personal se le había notificado el inicio de una "investigación disciplinaria preliminar" y había sido suspendido como medida de precaución.

Según su página web, Cofnas trabaja como investigador postdoctoral en el Departamento de Filosofía y Ciencias Morales de la Universidad de Gante.

Cofnas perdió su puesto en una facultad de la Universidad de Cambridge en 2024 tras la polémica suscitada por unas declaraciones en las que afirmó que, bajo una verdadera meritocracia, las personas negras "desaparecerían de casi todos los puestos de alto perfil fuera del ámbito deportivo y del entretenimiento".

BBC Jason Arday se convirtió en el profesor negro más joven de Cambridge en 2023.

"Proteger los derechos de los demás"

En un comunicado sobre la muerte de Arday, la rectora de la Universidad de Gante, Petra De Sutter, y el vicerrector, Herwig Reynaert, afirmaron que se tomaban "muy en serio las recientes declaraciones públicas realizadas por un investigador postdoctoral" del centro "sobre este asunto" y que habían tomado "las medidas oportunas".

Afirmaron que su universidad defiende "el respeto a la dignidad humana y se opone a la discriminación, el odio y el racismo".

"Concedemos gran importancia a la libertad académica y al debate académico abierto, incluso cuando las opiniones son controvertidas. Sin embargo, esa libertad no es ilimitada", dijeron.

"Va de la mano de la responsabilidad y puede restringirse para proteger los derechos de los demás", añadieron.

También señalaron que la muerte de Arday debería "provocar una reflexión" y que se deberían aprender lecciones "sobre la forma en que nos tratamos unos a otros tanto dentro como fuera del mundo académico, especialmente cuando alguien se convierten en objeto de controversia pública".

BBC Arday fue encontrado muerto el pasado 14 de agosto.

"La campaña de desinformación fue demasiado"

Nathan Cofnas afirmó hace unas semanas haber sometido el trabajo de Arday a un programa de detección de plagio que descubrió que "muchos pasajes se copiaron con una edición mínima, conservando a veces errores de corrección de estilo de la fuente original".

También señaló que un profesor jubilado ya había expresado su preocupación por los artículos académicos posteriores de Arday, lo que llevó a que dos revistas publicaran notas de rectificación.

También se plantearon dudas sobre las afirmaciones de Arday de que corrió 30 maratones en 35 días y 482 km en tres días con fines benéficos.

Una investigación publicada esta semana por el medio Middle East Eye asegura que las afirmaciones de Arday sobre las maratones que corrió eran ciertas y que "otras afirmaciones realizadas por el sociólogo, que fueron ampliamente tachadas de falsas, no han sido desmentidas o bien parecen más complejas de lo que cierto discurso mediático ha sugerido".

Arday, quien se convirtió en el profesor negro más joven de Cambridge en 2023, fue encontrado muerto en Battersea, en el sur de Londres, el pasado 14 de agosto tras haber renunciado a su puesto como profesor de sociología de la educación la semana anterior.

El académico de 41 años había enfrentado durante semanas una dura cobertura mediática por las acusaciones de plagio lanzadas por Cofnas.

"La campaña de desinformación fue demasiado para Jason", dijo la familia de Arday tras su muerte.

A principios de esta semana, más de 30.000 personas asistieron a una vigilia en memoria de Arday en Trafalgar Square, en el centro de Londres, según sus organizadores.

Además de sus comentarios sobre los negros, Nathan Cofnas, en un artículo publicado en enero de este año, afirmó que "las mujeres, a diferencia de los hombres, pueden lograr que despidan a alguien simplemente señalando y llorando".

"Para cumplir con cuotas *de facto*, los empleadores se han visto obligados a recurrir a un grupo de candidatas menos cualificadas. Por razones obvias, quienes son contratadas mediante políticas de acción afirmativa suelen albergar cierto resentimiento. Muchas de ellas se vuelcan en el activismo por la justicia social para desviar la atención del hecho de que no son tan competentes en su trabajo como los hombres blancos heterosexuales que obtuvieron su puesto por méritos propios, o que ni siquiera fueron contratados", escribió, según informa el diario The Guardian.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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FUENTE: BBC