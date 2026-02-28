Segundo día de la guerra en Medio Oriente con más explosiones y calles desiertas

Live Blog Post

Segundo día de la guerra en Medio Oriente

Sigue la tensión en Medio Oriente, mientras las ciudades de Teherán y Tel Aviv amanecen semidesiertas y con las alarmas antiaéreas constantes.

La ciudad israelí de Tel Aviv se despertó este domingo, tras el impacto de un misil iraní en su pleno centro, con las calles semivacías y una noche de constantes sonido de alarmas antiaéreas, que han llevado a algunos israelíes a dormir en los refugios.

En Jerusalén, las alarmas han sonado algo menos en la primera noche de guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que se ha saldado hasta el momento con más de 200 muertos en el país persa y una mujer fallecida en territorio israelí, del misil que cayó en Tel Aviv.

La noche en esta última ciudad ha sido larga, con alarmas sonando cada poco rato, especialmente entre las seis y las ocho de la mañana, cuando saltaban cada diez minutos. Solo ha habido un margen de una hora sin que se hayan escuchado durante la noche en los cielos de Tel Aviv.