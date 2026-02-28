Segundo día de la guerra en Medio Oriente con más explosiones y calles desiertas
Luego de los bombardeos a Teherán y de la confirmación de la muerte del líder supremo Ali Jamenei, sigue el conflicto en Medio Oriente.
Sigue la tensión en Medio Oriente, mientras las ciudades de Teherán y Tel Aviv amanecen semidesiertas y con las alarmas antiaéreas constantes.
La ciudad israelí de Tel Aviv se despertó este domingo, tras el impacto de un misil iraní en su pleno centro, con las calles semivacías y una noche de constantes sonido de alarmas antiaéreas, que han llevado a algunos israelíes a dormir en los refugios.
En Jerusalén, las alarmas han sonado algo menos en la primera noche de guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que se ha saldado hasta el momento con más de 200 muertos en el país persa y una mujer fallecida en territorio israelí, del misil que cayó en Tel Aviv.
La noche en esta última ciudad ha sido larga, con alarmas sonando cada poco rato, especialmente entre las seis y las ocho de la mañana, cuando saltaban cada diez minutos. Solo ha habido un margen de una hora sin que se hayan escuchado durante la noche en los cielos de Tel Aviv.
Luego de los bombardeos en la madrugada del sábado con los que se despertó Teherán y otras importantes ciudades de Irán, en los que se dio muerte al supremo ayatolla Alí Jameneí y a los principales jerarcas de la cúpula del poder de la autocracia persa, continuaron en la noche del sábado y ya madrugada de domingo el intercambio de misiles entre Irán, EEUU e Israel.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó este sábado en un mensaje en redes sociales que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, ha muerto en los ataques ejecutados por EE.UU. e Israel sobre la república islámica y calificó al jefe de estado iraní como "una de las personas más malvadas de la historia".
Antes en una entrevista, el líder estadounidense calificó la operación de "éxito" y afirmó que también habría muerto buena parte de los líderes del país: "La mayoría de las personas que toman todas las decisiones se han ido", dijo.
Ali Jameneí, de 86 años, ha ejercido como líder supremo de Irán desde 1989, siendo la máxima autoridad política y religiosa del país, por encima del presidente.
Las declaraciones de Trump se producen después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmara que Jameneí "dejó de existir" tras el ataque israelí a su residencia.
"El plan para destruir Israel ya no existe. Y aumentan las señales de que el tirano también dejó de existir", dijo Netanyahu durante una declaración en vídeo.
En una comparecencia por vídeo, el portavoz del Ejército, Defrie Effin, afirmó que también han muerto en los ataques de este sábado de Israel y Estados Unidos en Irán el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani, y dos figuras cercanas al líder supremo israní, Alí Jameneí: su asesor para Asuntos de Seguridad, Ali Shamjani, y el jefe de su Oficina, Mohamed Shirazi.
También fallecieron en los ataques el jefe de Inteligencia del Comando Jatem Alanbieh, Salah Asadi, y dos cargos de la organización de innovación en defensa SPND, Reza Mozafari y Hossein Jabal Amelian.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dio una conferencia de prensa en la que se dirigió al pueblo iraní: "Tendrás tu momento, un momento en el que se te exigirá que salgas a las calles para terminar el trabajo y derrocar a este régimen".
Además, Netanyahu aseguró que durante los ataques de este sábado habían asesinado a "varios líderes importantes que están involucrados en el programa nuclear de Irán" y que continuarán "atacando varios sitios de este régimen".
Medios iraníes afirmaron este sábado que el líder supremo de la República Islámica, Ali Jameneí, está vivo y dirigiendo las operaciones de defensa del país ante la operación militar iniciada esta mañana por Estados Unidos e Israel contra Irán.
"Una fuente informada anunció que el líder supremo, Ali Jameneí, se encuentra en la sala de guerra y está dirigiendo las operaciones", indicó la agencia iraní Tasnim
Los ataques de Israel y Estados Unidos de este sábado contra Irán han causado al menos 201 muertos y 747 heridos, según confirmó un portavoz de la Media Luna Roja, miembro del Movimiento Internacional de la Cruz Roja.
El presidente de la Media Luna Roja iraní, Pir Hossein Kolivand, aseguró que hasta las 20.45 hora local (17.15 GMT) han podido confirmar 201 muertos y 747 heridos y que los ataques han afectado a 24 de las 31 provincias del país.
"No estoy en posición de confirmar nada", le contestó Esmail Baghaei, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, a la periodista de BBC News después de que esta le preguntara si podía dar alguna información de si los principales dirigentes estaban con vida.
"El punto es que toda la nación está enfocada en defender nuestra integridad, así que lo que estamos haciendo ahora es defendernos frente a esta agresión por parte de Israel y Estados Unidos", siguió.
Irán lanzó un ataque con drones a edificios residenciales en Manama, Bahrein, Émiratos Árabes.
El ejército de Israel dice que alrededor de 200 aviones de combate llevan a cabo un “ataque extenso” contra Irán.
"El Reino afirma su plena solidaridad y apoyo inquebrantable a los países hermanos, y su disposición a poner todas sus capacidades a disposición en apoyo de cualquier medida que decidan tomar", dice el comunicado.
"El Reino de Arabia Saudita exhorta a la comunidad internacional a condenar estos ataques flagrantes y a tomar todas las medidas firmes necesarias para enfrentar las violaciones iraníes que socavan la seguridad y estabilidad de la región", agrega.
Ya son 85 los muertos por el ataque a la escuela de niñas en el sur de Irán, perpetrado esta mañana por parte de Israel.
Por otro lado, se comunicó el cierre de las universidades y centros educativos del país hasta nuevo aviso.
Un hotel de cinco estrellas en Palm Jumeirah, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, resultó afectado tras el ataque con misiles balísticos iraníes.
Por el momento no está claro si los daños fueron causados por un impacto directo o por la caída de escombros tras una interceptación aérea.
Los bomberos del Distrito Central respondieron a múltiples incidentes tras reportes de caída de metralla en la zona. Los equipos localizaron fragmentos impactando varios vehículos, algunos de los cuales comenzaron a incendiarse cerca de edificios residenciales.
En estos momentos, las unidades de emergencia inspeccionan las estructuras cercanas para descartar la presencia de personas atrapadas y evaluar posibles daños adicionales.
"Irán puede poner fin a esto ahora. Debe abstenerse de nuevos ataques, abandonar sus programas armamentísticos y cesar la atroz violencia y represión contra el pueblo iraní", dijo Keir Starmer, primer Ministro del Reino Unido, en una conferencia de prensa.
"El pueblo iraní no es nuestro enemigo. Su aspiración y heroica lucha por la libertad contra la opresión despiadada son dignas de admiración. El enemigo es el régimen iraní, fanático y asesino, que ha inscrito la destrucción de Israel en su bandera y ha actuado con firmeza para llevar a cabo su plan", declaró el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Katz.
Se registraron al menos 70 muertos en ataques en provincia del sur de Irán, según informa un funcionario a una agencia de noticias iraní.
El Gobierno decidió reforzar la seguridad en la Embajada de Israel y activar protocolos de alerta en fronteras ante la escalada bélica en Medio Oriente, tras los ataques cruzados entre Israel e Irán que encendieron alarmas a nivel global.
La medida se tomó de manera preventiva ante el temor de posibles repercusiones internacionales del conflicto.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) revelaron las palabras del Jefe del Estado Mayor al comandante de la Fuerza Aérea y a los pilotos antes del ataque en Irán:
“Al amanecer del sábado comenzó la ‘Operación Rugido del León’. Están autorizados a ejecutar. Ataquen sus objetivos: están haciendo historia. Tengo plena confianza en ustedes. Sé que la preparación fue corta, pero intensa e increíblemente exhaustiva. Buena suerte para todos nosotros.”
"Todos los comandantes del Ejército de la República Islámica de Irán se encuentran en pleno estado de salud y seguridad", aseguró la cuenta de X Iran Military Daily.
El gobierno de Arabia Saudita lanzó un comunicado a modo de repudio frente al ataque iraní: "Arabia Saudita condena y denuncia en los términos más enérgicos la brutal agresión iraní y la flagrante violación de la soberanía de los Emiratos Árabes Unidos, el Reino de Bahréin, el Estado de Qatar, el Estado de Kuwait y el Reino Hachemita de Jordania, afirmando su plena solidaridad y apoyo a los países hermanos, y poniendo todas sus capacidades para apoyarlos en todas las medidas que adopten, y advirtiendo de las graves consecuencias de la continua violación de la soberanía de los países y de los principios del derecho internacional".
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Bahréin instó a todos sus ciudadanos que se encuentran actualmente en Irán a abandonar ese país “de inmediato” utilizando los puntos de salida disponibles.
La recomendación fue difundida a través de un comunicado oficial en el que la cartera diplomática pidió a los bareiníes priorizar su seguridad ante la escalada de violencia en la región. La advertencia se produce en un contexto de fuertes bombardeos y ataques con misiles que mantienen en alerta a varios países.
En paralelo, la Embajada de Estados Unidos en Bahréin anunció que cerrará sus puertas el próximo domingo debido a los continuos ataques con misiles en la zona. La decisión responde a razones de seguridad y forma parte de los protocolos habituales ante situaciones de riesgo.
El ministro de Defensa de Irán, Aziz Nasirzadeh, fue eliminado en la Operación "Rugido del León", indicaron informes preliminares. Nasirzadeh fue nombrado para el cargo en 2024, habiendo servido anteriormente como Jefe Adjunto del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas bajo el régimen.
En la década anterior, Nasirzadeh se desempeñó como Comandante de la Fuerza Aérea de la República Islámica de Irán. Su nombramiento fue otro hecho directamente por el Líder Supremo de Irán, Ali Khamenei. Durante su servicio en las fuerzas del régimen, fue piloto de combate, aunque nunca participó en un enfrentamiento aéreo. Al principio de su carrera, sirvió en otra capacidad durante la Guerra Irán-Irak.
Justo este mes, advirtió que cualquier intento de atacar a Irán sería recibido con una "respuesta decisiva". "La respuesta a cualquier acto hostil de los enemigos será inevitable y aplastante", amenazó el alto funcionario iraní en ese momento.
En horas de la mañana de este sábado altas fuentes israelíes aseguraban que el comandante fue eliminado durante la operación "Rugido de León".
Así anunciaba a primeras horas de la mañana el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, con un mensaje grabado que su país lanzaba junto a Estados Unidos la denominada “Operación Rugido de León”, una ofensiva destinada —según sus palabras— a eliminar la “amenaza existencial” que representa el régimen iraní.
“Hace instantes Israel y Estados Unidos pusieron en marcha una operación para neutralizar el peligro que significa el régimen terrorista de Irán”, sostuvo el mandatario, quien además llamó al pueblo iraní a liberarse “del yugo de la tiranía”.
El anuncio se produjo tras los primeros bombardeos coordinados sobre territorio iraní, en una acción que, de acuerdo con el Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, demandó meses de planificación conjunta con fuerzas estadounidenses.
En su mensaje, Netanyahu pidió cohesión interna y exhortó a la ciudadanía a respetar las directivas del Comando de la Retaguardia ante posibles represalias. Al mismo tiempo, vinculó la escalada con la continuidad del desarrollo nuclear iraní y el apoyo de Teherán a grupos armados en la región.
Las autoridades israelíes advirtieron que la ofensiva continuará mientras lo consideren necesario y que no habrá limitaciones geográficas ni temporales en el objetivo de impedir que Irán fortalezca capacidades que, sostienen, amenazan la estabilidad de Medio Oriente.
Así anunciaba Netanyahu la Operación "Rugido de león"
El ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr bin Hamad al Busaidi, quien era el principal mediador en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para evitar un conflicto entre ambos, lamentó este sábado que nuevamente la opción de la paz haya sido "socavada" y pidió a Washington no ser arrastrado más allá en una guerra "que no es suya".
En un mensaje en su red social X, Al Busaidi dijo estar "consternado" por los bombardeos que esta mañana Israel y EE.UU iniciaron contra Irán y lamentó que "unas negociaciones activas y serias hayan sido nuevamente socavadas".
"Ni los intereses de EE.UU ni la causa global de la paz van a ser servidas por esto. Y rezo por los inocentes que van a sufrir. Urjo a los EE.UU a no dejarse arrastrar más allá. Esta no es vuestra guerra", dijo.
Hace apenas dos días Al Busaidi participó en Ginebra en la tercera ronda de negociaciones entre Irán y EE.UU en las que se buscaba poner fin a la posibilidad de una escalada bélica.
I am dismayed. Active and serious negotiations have yet again been undermined. Neither the interests of the United States nor the cause of global peace are well served by this. And I pray for the innocents who will suffer. I urge the United States not to get sucked in further.…— Badr Albusaidi - (@badralbusaidi) February 28, 2026
La Guardia Revolucionaria iraní confirmó este sábado que ha lanzado ataques contra bases estadounidenses situadas en Bahréin, Qatar y Emiratos Árabes como represalia por los bombardeos de Estados Unidos e Israel.
Los misiles y drones de la Guardia Revolucionaria atacaron severamente el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada estadounidense en Juffair, un distrito importante en Manama, Bahréin.
Además, el portavoz del Ministerio de Defensa de Kuwait confirmó el ataque con misiles contra una base militar estadounidense en el país.
El número de muertos aumenta a 40 después de que Estados Unidos e Israel atacaran con misiles una escuela primaria de niñas en el sur de Irán.
Los muertos aumentan a 40 después del ataque a una escuela primaria
Moscú rechazó con firmeza los bombardeos lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán y los calificó como una “agresión armada planificada” contra un Estado soberano miembro de la ONU. En un comunicado oficial, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso sostuvo que no existieron provocaciones por parte de Teherán que justificaran la ofensiva y remarcó que se trató de una acción preparada con antelación.
La cartera diplomática subrayó además que los ataques se produjeron en medio de un proceso renovado de negociaciones con la República Islámica, orientado —según indicó— a lograr una normalización duradera.
En ese marco, Rusia señaló que había recibido señales de que Israel no estaba interesado en una confrontación militar directa, lo que, a su entender, agrava la gravedad de lo sucedido. El gobierno de Vladímir Putin exigió frenar la escalada y retomar la vía política y diplomática.
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, manifestó este sábado su profunda preocupación por la escalada del conflicto en Oriente Medio y pidió que el diálogo se imponga a la destrucción.
"Instamos a los líderes a elegir el difícil camino del diálogo en lugar de la absurda vía de la destrucción. El mundo observa y espera que la sensatez prevalezca sobre las armas", señaló en su cuenta oficial en la red social X.
"Mi corazón está con los civiles atrapados en el fuego cruzado. Independientemente de las fronteras, todo el mundo merece vivir sin la amenaza de la violencia a su alrededor", agregó el experto etíope, quien concluyó con su tradicional lema "la paz es la mejor medicina".
I am deeply troubled by the situation unfolding today across the Middle East. My heart goes out to the civilians trapped in the crossfire. Regardless of borders, everyone deserves to live without the threat of violence around them. Today, we urge leaders to choose the challenging… pic.twitter.com/FNTTesVdAu— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 28, 2026
En las protestas de enero en Irán, la OMS denunció numerosos ataques a personal y centros sanitarios en el país, e incluso presiones de las autoridades para no dar atención médica a personas que la necesitaban.
El ejército iraní afirmó que lanzó una ola de decenas de drones hacia Israel, en una nueva escalada que eleva la tensión y el riesgo de guerra regional.
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, sostuvo que se trató de un “ataque preventivo” destinado a neutralizar amenazas contra el Estado de Israel y anunció la declaración de un estado de emergencia especial en todo el país.
En la misma línea, el primer ministro Benjamín Netanyahu afirmó que el régimen iraní “no debe poseer armas nucleares” y aseguró que la ofensiva busca generar condiciones para que el pueblo iraní “tome las riendas de su destino”. En su mensaje, hizo un llamado a distintos sectores étnicos de Irán a liberarse de lo que calificó como un sistema tiránico.
Desde Washington, el presidente Donald Trump confirmó en un video publicado en Truth Social que fuerzas estadounidenses participaron en “operaciones de combate significativas”. Argumentó que la acción apunta a proteger al pueblo estadounidense y a sus aliados ante “amenazas inminentes” del régimen iraní. Además, instó a la población iraní a asumir el control de su gobierno una vez concluida la ofensiva.
En paralelo, una fuente citada por Reuters indicó que el líder supremo iraní, Alí Jamenei, habría sido trasladado a un sitio seguro fuera de Teherán. La televisión estatal IRINN, en tanto, emitió imágenes de archivo y manifestaciones oficialistas que llamaban a la unidad frente a la intervención extranjera.
Hasta el momento no se difundieron cifras oficiales de víctimas ni un balance detallado de daños materiales. Sin embargo, el intercambio de acusaciones y la magnitud del operativo alimentan el temor a una expansión regional del conflicto, en una zona ya marcada por tensiones persistentes y frágiles equilibrios geopolíticos.