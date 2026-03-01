Guerra en Medio Oriente: el segundo día del conflicto comenzó con nuevos ataques y aumenta la tensión regional

Live Blog Post

León XIV pidió parar el "espiral de violencia"

En el segundo día de los enfrentamientos en Medio Oriente, el Papa habló en el Ángelus del segundo domingo de Cuaresma tras los ataques del sábado y pidió poner fin al “espiral de violencia”, frente a la multitud que se congregó en la plaza de San Pedro.

Además, expresó: “Ante la posibilidad de una tragedia de enormes proporciones, pido a las partes implicadas que asuman su responsabilidad moral y paren la espiral de violencia antes de que se convierta en un abismo irreparable”.

“Sigo con profunda preocupación todo lo que está ocurriendo en Oriente Medio y en Irán en estas horas dramáticas. La estabilidad y la paz no se construyen con amenazas recíprocas ni con armas que siembran destrucción, dolor y muerte", agregó.