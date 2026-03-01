Presenta:
Guerra en Medio Oriente: el segundo día del conflicto comenzó con nuevos ataques y aumenta la tensión regional

Tras la muerte del ayatolá Ali Jameneí, Irán atacó Emiratos Árabes Unidos y Teherán volvió a ser bombardeada en el segundo día de enfrentamientos.

Este domingo, luego de un sábado cargado de tensión en Medio Oriente tras los bombardeos en Irán por parte de Estados Unidos e Israel —que terminaron con la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí y los ataques iraníes en distintas zonas de la región, se vivió el segundo día consecutivo de intercambio de misiles.

En el marco de los ataques estadounidenses e israelíes este sábado, también se reportó la muerte de los principales jerarcas de la cúpula del poder de la autocracia persa. Por su parte, Irán lanzó nuevos ataques hacia Emiratos Árabes Unidos, donde se informó la muerte de una persona, con impactos en Abu Dabi, Dubái y Baréin. A su vez, la capital iraní volvió a ser blanco de bombardeos en “el corazón de Teherán”, según expresaron las Fuerzas de Defensa de Israel.

El presidente iraní aseguro que vengarán la muerte del ayatolá

Durante una transmisión para la televisión estatal, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, aseguró que vengarán la muerte de Ali Jameneí, tras los dichos de Donald Trump ante una posible respuesta iraní.

"La República Islámica de Irán considera su deber y derecho legítimo vengar a los autores e instigadores de este crimen histórico", declaró Pezeshkian.

León XIV pidió parar el "espiral de violencia"

En el segundo día de los enfrentamientos en Medio Oriente, el Papa habló en el Ángelus del segundo domingo de Cuaresma tras los ataques del sábado y pidió poner fin al “espiral de violencia”, frente a la multitud que se congregó en la plaza de San Pedro.

Además, expresó: “Ante la posibilidad de una tragedia de enormes proporciones, pido a las partes implicadas que asuman su responsabilidad moral y paren la espiral de violencia antes de que se convierta en un abismo irreparable”.

“Sigo con profunda preocupación todo lo que está ocurriendo en Oriente Medio y en Irán en estas horas dramáticas. La estabilidad y la paz no se construyen con amenazas recíprocas ni con armas que siembran destrucción, dolor y muerte", agregó.

La dura advertencia de Donald Trump a Irán: "Será mejor que no lo hagan"

Este domingo, el presidente de Estados Unidos lanzó un mensaje directo a Irán y advirtió que habrá una reacción contundente en caso de que se den nuevos ataques iraníes contra intereses estadounidenses.

En una publicación en Truth Social, Donald Trump comentó: “Irán acaba de declarar que hoy va a atacar muy fuerte, más fuerte que nunca antes”.

De todas formas, el presidente estaodunidense aseguró: “Sin embargo, será mejor que no lo hagan, porque si lo hacen, los golpearemos con una fuerza nunca antes vista”.

Irán designa un liderazgo interino tras la muerte de Ali Jameneí

En una jornada marcada por nuevos ataques, el régimen iraní anunció la conformación de un consejo de liderazgo interino tras la muerte del líder supremo este sábado.

De este modo, el ayatolá Alireza Arafi fue designado para encabezar este órgano provisional. El consejo está integrado además por el presidente Masud Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial, Gholamhosein Mohseni-Ejei, y un jurista designado por el Consejo de Guardianes.

Este cuerpo asumirá la conducción del país hasta que la Asamblea de Expertos, responsable de elegir al nuevo líder supremo, designe al sucesor de Ali Jameneí y será la encargada de garantizar la continuidad política y gestionar la administración estatal

Segundo día de la guerra en Medio Oriente

Sigue la tensión en Medio Oriente, mientras las ciudades de Teherán y Tel Aviv amanecen semidesiertas y con las alarmas antiaéreas constantes.

La ciudad israelí de Tel Aviv se despertó este domingo, tras el impacto de un misil iraní en su pleno centro, con las calles semivacías y una noche de constantes sonido de alarmas antiaéreas, que han llevado a algunos israelíes a dormir en los refugios.

En Jerusalén, las alarmas han sonado algo menos en la primera noche de guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que se ha saldado hasta el momento con más de 200 muertos en el país persa y una mujer fallecida en territorio israelí, del misil que cayó en Tel Aviv.

La noche en esta última ciudad ha sido larga, con alarmas sonando cada poco rato, especialmente entre las seis y las ocho de la mañana, cuando saltaban cada diez minutos. Solo ha habido un margen de una hora sin que se hayan escuchado durante la noche en los cielos de Tel Aviv.

