Se reabrió el espacio aéreo en Irán y el régimen asegura estar "listo para la negociación"

Se frenaron las ejecuciones en Irán

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo que no habrá ejecuciones en el país “hoy ni mañana”, y añadió que no podía confirmar lo que podría ocurrir el viernes.

Además, afirmó las protestas fueron pacíficas durante diez días y que las autoridades las “toleraron”, pero sostiene que más tarde se convirtieron en una “operación terrorista”.