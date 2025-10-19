Se incendió un edificio en Milán y hubo escenas de miedo

Las llamas destruyeron un departamento en la primera planta y una anciana fue rescatada con heridas menores.

Un gran incendio se desató en la tarde del domingo en Milán, en un edificio de cuatro plantas ubicado en Via Vitruvio 44, a pocos pasos de la Estación Central.

Una anciana fue rescatada. Según los bomberos, las llamas se originaron en un apartamento prácticamente destruido en la primera planta. Una anciana se encontraba en el interior, afortunadamente solo herida, y fue atendida de inmediato, primero por los bomberos y luego por los paramédicos. A pesar del shock y la inhalación de humo, se espera que su vida no corra peligro.

Tres personas más resultaron intoxicadas Tres personas más resultaron intoxicadas, pero su estado de salud tampoco es motivo de preocupación. Los seis equipos de bomberos enviados al lugar aseguraron el edificio y el incendio se extinguió rápidamente.

Los demás residentes que se encontraban en el edificio también tuvieron que ser evacuados.