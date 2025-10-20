Corea del Norte daña a Corea del Sur con descargas imprevistas de agua de una presa

Sin previo aviso, Corea del Norte vuelve a descargar agua de una presa en la frontera con Corea del Sur. Es la segunda vez que lo hace.

La presa de Dam, en Corea del Sur, registró el incremento de agua decidido desde Corea del Norte. Foto Wikipedia

Las autoridades de Corea del Norte han vuelto a descargar agua de la presa de Dam, en el río Imjin, situada en la frontera con Corea del Sur, una medida que ha sido llevada a cabo sin previo aviso, según han informado las autoridades surcoreanas.

El Ministerio de Clima, Energía y Medio Ambiente de Corea del Sur ha alertado de que el nivel de agua en la zona del puente Pilseung, en territorio de Corea del Sur, ha sobrepasado el metro de altura, lo que implica la evacuación de cualquier visitante que se desplace hasta la cuenca del río.

Es la segunda que ocurre algo así en tan solo un mes a pesar de que Pyongyang se comprometió hace años a avisar a Seúl en caso de descargar agua en la zona.

Kim Jong un junto a soldados norcoreanos. Foto: Efe. Kim Jong, líder de Corea del Norte, provoca a sus vecinos de Corea del Sur. Foto: Efe. EFE Corea del Norte no avisó Las últimas notificaciones de este tipo fueron emitidas entre los años 2010 y 2013. En este caso, no hubo aviso previo del envío del agua.